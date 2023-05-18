В пятизвёздочных отелях Сочи почти закончились места на лето

В Сочи резко увеличился спрос на отдых. В пятизвёздочных отелях уже почти не осталось свободных мест на лето, сообщил глава Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

При этом сейчас, по его словам, даже не пик продаж. Ожидается, что он наступит только в конце мая, когда состоятся последние звонки в школах.

"Полагаем, что Сочи будет забронирован на 100 процентов в сегменте четыре-пять звёзд и семейных отелях. Так как уже сейчас мест на лето в этих гостиницах практически нет. Однако отмечу, что не все они оплачены, это предзаказы", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

При этом некоторые туроператоры утверждают, что в семейных отелях ещё остались места на июль-август. Отели Сочи сейчас загружены на 70–80 процентов.

Спрос на пятизвёздочные отели вырос на 50–60 процентов, на двухзвёздочные — на 30–40 процентов. На прежнем уровне остался спрос на отели с тремя-четырьмя звёздами. Спрос одинаково вырос на пляжный и горный отдых. Больше всего мест свободно в двух или трёхзвёздочных отелях и гостевых домах.