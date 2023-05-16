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16 мая, 16:05

Синоптики рассказали, когда в Сочи можно открывать купальный сезон

Центр "Фобос": Температура Чёрного моря в Сочи будет оптимальной в июне

В этом году в Сочи выдался аномально холодный май, это рекорд за последние 113 лет. В связи с этим в центре погоды "Фобос" рассказали, когда сочинцам и гостям города можно будет открыть купальный сезон.

"Комфортной для купания температуры Чёрное море в Сочи достигнет в июне", — цитирует сообщение синоптиков РИА "ФедералПресс".

В настоящий момент температура воздуха в городе-курорте находится на отметке +20 градусов, а вода у береговой линии нагрета только до +14...+16 градусов. Море прогревается так медленно из-за частых дождей — осадки за 14 дней достигли месячной нормы. С начала мая средняя температура уступает климатической норме 2,4 градуса.

И это при том, что в Сочи самый тёплый участок Чёрного моря. Так, например, в Анапе вода и вовсе нагрелась всего лишь до +12 градусов. Массово сезон купаний в Сочи пока не начался, хотя отдельных смельчаков уже можно обнаружить и на пляже, и в воде.

Летняя погода придёт в столичный регион уже на этой неделе

Летняя погода придёт в столичный регион уже на этой неделе

Ранее Лайф рассказывал, что из-за аномальной погоды в Сочи начался массовый рост краснокнижных ядовитых грибов. Появление решёточника красного в этих краях — дело привычное, но разрастания в таких объёмах прежде не было никогда.

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Freepik

Юрий Лысенко
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