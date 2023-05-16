Синоптики рассказали, когда в Сочи можно открывать купальный сезон

В этом году в Сочи выдался аномально холодный май, это рекорд за последние 113 лет. В связи с этим в центре погоды "Фобос" рассказали, когда сочинцам и гостям города можно будет открыть купальный сезон.

"Комфортной для купания температуры Чёрное море в Сочи достигнет в июне", — цитирует сообщение синоптиков РИА "ФедералПресс".

В настоящий момент температура воздуха в городе-курорте находится на отметке +20 градусов, а вода у береговой линии нагрета только до +14...+16 градусов. Море прогревается так медленно из-за частых дождей — осадки за 14 дней достигли месячной нормы. С начала мая средняя температура уступает климатической норме 2,4 градуса.

И это при том, что в Сочи самый тёплый участок Чёрного моря. Так, например, в Анапе вода и вовсе нагрелась всего лишь до +12 градусов. Массово сезон купаний в Сочи пока не начался, хотя отдельных смельчаков уже можно обнаружить и на пляже, и в воде.