Летняя погода придёт в столичный регион уже на этой неделе

Уже на этой неделе в Москву придёт летняя погода, рассказал ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. Так, в понедельник, 15 мая, ожидается переменная облачность без осадков, столбики термометров будут показывать 19–21 градус, а в области — 17–22 градуса.

Также, добавил специалист, в первый день недели будет наблюдаться слабый северо-восточный ветер, атмосферное давление — 754 мм ртутного столба. Синоптик отметил, что эти показатели превышают средние многолетние значения.

"К среде будет уже 23–24 градуса, в четверг также, и только в пятницу-субботу придёт атмосферный фронт, и температура будет 18–19 градусов", — сказал он.