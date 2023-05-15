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15 мая, 09:38

Летняя погода придёт в столичный регион уже на этой неделе

Синоптик Синенков: На этой неделе в Москве установится летняя погода

Уже на этой неделе в Москву придёт летняя погода, рассказал ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. Так, в понедельник, 15 мая, ожидается переменная облачность без осадков, столбики термометров будут показывать 19–21 градус, а в области — 17–22 градуса.

Также, добавил специалист, в первый день недели будет наблюдаться слабый северо-восточный ветер, атмосферное давление — 754 мм ртутного столба. Синоптик отметил, что эти показатели превышают средние многолетние значения.

"К среде будет уже 23–24 градуса, в четверг также, и только в пятницу-субботу придёт атмосферный фронт, и температура будет 18–19 градусов", сказал он.

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Ранее синоптик Евгений Тишковец опроверг появившиеся в СМИ сообщения о якобы аномальной жаре в грядущее лето. По его словам, превышение температуры если и будет, то на 0,5–1 градус.

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LIFE / Павел Баранов

Матвей Константинов
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