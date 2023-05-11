Экстремальная жара отменяется: Синоптик раскрыл, какая погода на самом деле ждёт россиян этим летом
Синоптик Тишковец опроверг сообщения о самом жарком лете за последние 150 лет
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец развеял опасения россиян и опроверг сообщения о том, что грядущее лето станет самым жарким за последние 150 лет в стране.
"Информация о том, что грядущее лето "будет самым жарким за 150 лет", прогнозы на жару +40 на три месяца — полный бред и ложь. При попытке найти источник этой информации ничего не получилось. Будоражат людей и вносят какую-то сумятицу", — приводит его слова телеканал "Звезда".
Метеоролог заверил, что сезон будет несильно отличаться от других, отметив, что возможно превышение температуры лишь на 0,5–1 градус. По его словам, нет ни одного региона с "красными пятнами", указывающими на экстремальную жару. Тишковец признал, что недобор осадков действительно возможен в центре России, а также в азиатской части страны и традиционно пожароопасных областях. Там нехватка будет достигать порядка 30–40%.
Ранее Лайф рассказывал, что недавно Москва пережила самую холодную за четверть века ночь. По словам Тишковца, 7 мая ознаменовалось заморозками, которые приходят в столицу не чаще одного раза в 25 лет. Так, в Московской области термометры показали 1,3 градуса мороза.
ТАСС / Михаил Метцель