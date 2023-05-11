Экстремальная жара отменяется: Синоптик раскрыл, какая погода на самом деле ждёт россиян этим летом

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец развеял опасения россиян и опроверг сообщения о том, что грядущее лето станет самым жарким за последние 150 лет в стране.

"Информация о том, что грядущее лето "будет самым жарким за 150 лет", прогнозы на жару +40 на три месяца — полный бред и ложь. При попытке найти источник этой информации ничего не получилось. Будоражат людей и вносят какую-то сумятицу", — приводит его слова телеканал "Звезда".

Метеоролог заверил, что сезон будет несильно отличаться от других, отметив, что возможно превышение температуры лишь на 0,5–1 градус. По его словам, нет ни одного региона с "красными пятнами", указывающими на экстремальную жару. Тишковец признал, что недобор осадков действительно возможен в центре России, а также в азиатской части страны и традиционно пожароопасных областях. Там нехватка будет достигать порядка 30–40%.