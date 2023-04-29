Кубики к лету: 6 правил для плоского живота за месяц

До лета осталось чуть больше месяца, и, пока не поздно, стоит подумать о том, чтобы подготовить своё тело к пляжному сезону. Как обрести плоский живот и красивый рельеф мышц, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".

Медик отметила, что есть масса различных упражнений, позволяющих убрать жир с живота и получить долгожданные кубики пресса. Но одних занятий в спортзале недостаточно.

"Самое главное — это исключение неправильных пищевых привычек. Именно они способствуют появлению "пивного животика" у мужчин и увеличению объёмов бёдер у дам, которые не ограничивают себя в еде", — отметила диетолог.

По словам доктора, убрать лишний жир поможет следующая схема:

Переход на частое дробное питание.

Употребление клетчатки в виде салатов, цельнозернового хлеба, свежих овощей и фруктов.

Отказ от жареной пищи и простых углеводов.

Восстановление режима сна.

Соблюдение водного баланса.

Физические упражнения.

Соломатина рекомендовала посещать спортзал не менее двух раз в неделю. Специалист подчеркнула, что в занятия должны непременно входить кардиоупражнения: бег, активная ходьба на дорожке, прыжки, дыхательная гимнастика, упражнения со скакалкой и на пресс.