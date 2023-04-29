Кубики к лету: 6 правил для плоского живота за месяц
Диетолог Соломатина назвала 6 правил, которые помогут обрести плоский живот
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До лета осталось чуть больше месяца, и, пока не поздно, стоит подумать о том, чтобы подготовить своё тело к пляжному сезону. Как обрести плоский живот и красивый рельеф мышц, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".
Медик отметила, что есть масса различных упражнений, позволяющих убрать жир с живота и получить долгожданные кубики пресса. Но одних занятий в спортзале недостаточно.
"Самое главное — это исключение неправильных пищевых привычек. Именно они способствуют появлению "пивного животика" у мужчин и увеличению объёмов бёдер у дам, которые не ограничивают себя в еде", — отметила диетолог.
По словам доктора, убрать лишний жир поможет следующая схема:
- Переход на частое дробное питание.
- Употребление клетчатки в виде салатов, цельнозернового хлеба, свежих овощей и фруктов.
- Отказ от жареной пищи и простых углеводов.
- Восстановление режима сна.
- Соблюдение водного баланса.
- Физические упражнения.
Соломатина рекомендовала посещать спортзал не менее двух раз в неделю. Специалист подчеркнула, что в занятия должны непременно входить кардиоупражнения: бег, активная ходьба на дорожке, прыжки, дыхательная гимнастика, упражнения со скакалкой и на пресс.
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