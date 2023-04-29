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29 апреля, 08:28

Кубики к лету: 6 правил для плоского живота за месяц

Диетолог Соломатина назвала 6 правил, которые помогут обрести плоский живот

<p>Обложка © <a href="https://www.freepik.com/free-photo/woman-undressing-jeans-white-underwear-young-woman-is-taking-her-jeans-off-woman-look-sensuality-sexy_13006571.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Freepik / teksomolika</a></p>

Обложка © Freepik / teksomolika

До лета осталось чуть больше месяца, и, пока не поздно, стоит подумать о том, чтобы подготовить своё тело к пляжному сезону. Как обрести плоский живот и красивый рельеф мышц, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой".

Медик отметила, что есть масса различных упражнений, позволяющих убрать жир с живота и получить долгожданные кубики пресса. Но одних занятий в спортзале недостаточно.

"Самое главное — это исключение неправильных пищевых привычек. Именно они способствуют появлению "пивного животика" у мужчин и увеличению объёмов бёдер у дам, которые не ограничивают себя в еде", — отметила диетолог.

По словам доктора, убрать лишний жир поможет следующая схема:

  • Переход на частое дробное питание.
  • Употребление клетчатки в виде салатов, цельнозернового хлеба, свежих овощей и фруктов.
  • Отказ от жареной пищи и простых углеводов.
  • Восстановление режима сна.
  • Соблюдение водного баланса.
  • Физические упражнения.
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Соломатина рекомендовала посещать спортзал не менее двух раз в неделю. Специалист подчеркнула, что в занятия должны непременно входить кардиоупражнения: бег, активная ходьба на дорожке, прыжки, дыхательная гимнастика, упражнения со скакалкой и на пресс.

Ранее завкафедрой физической культуры ГУУ Вадим Чичерин назвал пять простых упражнений для укрепления мышц и сжигания жира. Он предложил интервальную высокоинтенсивную тренировку по методу японского доктора Изуми Табаты.

Никита Никонов
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