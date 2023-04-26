Врач рассказала, как избавиться от целлюлита с помощью упражнений, и дала советы по питанию

Целлюлит — распространённое безвредное заболевание кожи (преимущественно на бёдрах, ягодицах и животе). Чаще всего он встречается у женщин, хотя бывает и у мужчин. Для борьбы с целлюлитом люди часто решают сесть на диету, но на самом деле она не поможет. Об этом в беседе с Лайфом рассказала нутрициолог, преподаватель в школе фитнеса HLS GO Екатерина Войтенко.

По её словам, появляется целлюлит из-за малоподвижного образа жизни, большого или маленького количества жировой ткани, повышенного уровня эстрогенов или их ненормального соотношения, несбалансированного питания, курения и злоупотребления алкоголем. К причинам врач также отнесла беременность, отсутствие половой жизни, ношение обтягивающей одежды или обуви на высоком каблуке.

Нутрициолог, преподаватель в школе фитнеса HLS GO Екатерина Войтенко. Фото предоставлено Лайфу

Диеты в борьбе с целлюлитом не помогут. Чтобы от него избавиться, нужно питаться максимально сбалансированно, вкусно, разнообразно и полноценно. Каждый нутриент важен для организма. Врач подчеркнула, что нельзя снижать количество хороших жиров и углеводов в рационе. Особенно это касается последних: чем меньше углеводов, тем менее эффективное питание. Соответственно, менее эффективная борьба с целлюлитом, подчеркнула Войтенко. Важны для организма и белки, ведь они выполняют множество функций.

Что касается силовых упражнений с использованием кардиотренажёров, то самый лучший вариант борьбы с целлюлитом — лестница. Причём упражняться можно и в зале, и дома. Главное — тренажёры должны быть похожи на лестницу. При занятиях на них важно распределять нагрузку таким образом, чтобы максимально включалась задняя поверхность бедра и ягодичная мышца.

"Тренировки в борьбе с целлюлитом обязательны. Лучше всего подходят тренировки с утяжелением. Эффективные методы: нормализация режима питания, нормализация питьевого режима, повышение двигательной активности, увеличение процента мышечной ткани, снижение процента жировой ткани, массажи, улучшающие кровоток в проблемных местах. И фотошоп", — пошутила в заключение врач.