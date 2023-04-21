Фитнес-тренер назвала способ убрать "ушки" на бёдрах
Тренер Шляхтина посоветовала тренировать ноги для избавления от "ушек" на бёдрах
"Ушки" на бёдрах представляют собой водно-жировые отложения, причиной которых являются неправильное питание, гормональный сбой, малоподвижный образ жизни и стресс. По словам эксперта XFIT, тренера Марины Шляхтиной, к их появлению предрасположены многие женщины, а бороться с ними можно, лишь соблюдая ряд условий.
"Необходимо правильное сочетание БЖУ (белков, жиров и углеводов). Хочу обратить внимание, что для женского организма важны все три составляющие, нехватка одного из компонентов может повлиять на организм куда более серьёзно, чем переизбыток", — рассказала она "Газете.ру".
Вторая составляющая — физические нагрузки. Тренер подчеркнула, что не существует универсального упражнения от "ушек", из-за чего рекомендуется работать со всеми мышцами ног, бёдер, кора и спины (последние тоже влияют на отложения). Причём важно соблюдать правильную технику и уделять внимание количеству нагрузок.
Шляхтина отметила, что вышеназванные рекомендации важны, однако работают лишь изнутри. В связи с этим она советует обратить внимание на массажи, обёртывания, ванны и тому подобные процедуры.
"Стресс может повлиять на образование отложений, поэтому необходимо следить за сном и состоянием нервной системы. Помните, что всё работает только в комплексе", — заключила она.
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