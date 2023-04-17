Физиотерапевт назвала лучший вид массажа против целлюлита

Избавиться от целлюлита достаточно сложно, однако помочь временно снизить его проявления может массаж, рассказала врач-физиотерапевт клиники академика Ройтберга Анна Лобанова. Однако подойдут не все его виды, речь идёт только о лимфодренажном и сухих банках.

"Из-за усиления кровообращения во время массажа повышается тонус кожи, что помогает растянуть целлюлитные ямочки. Такое воздействие на кожу растягивает ткани кожи, перераспределяет жировые клетки, а также улучшает кровообращение и лимфодренаж, что является ключом к уменьшению проявлений целлюлита", — рассказала она "Газете.ру".

Врач отметила, что процедура должна стать регулярной, так как для поглощения избыточной жировой ткани требуется некоторое время. Причём совмещать её стоит с физическими упражнениями и правильным питанием. Так, ежедневно необходимо проводить кардиотренировки, а два-три раза в неделю — силовые.

Помогут в борьбе с целлюлитом и некоторые другие инструменты: ролики из пены, которые стимулируют лимфодренаж в области скопления целлюлита, ручные массажёры, а также эндермология или массаж глубоких тканей. Последний подтягивает и растягивает кожу.