Дерматовенеролог развеяла пять мифов о целлюлите

Самые распространённые мифы о появлении и борьбе с целлюлитом развеяла в беседе с Лайфом дерматовенеролог Наталия Жовтан. Всего их набралось пять. Например, как оказалось, спорт не поможет избавиться от этой проблемы, хотя и сможет визуально скрыть её.

Специалист отметила, что "апельсиновая корка" или бугристая неровная кожа — состояние, которое принято считать целлюлитом, и оно не является заболеванием. Такая патология связана с нарушением подкожно-жировой клетчатки под влиянием женских половых гормонов или с проявлением эндокринных болезней.

Первый миф заключается в том, что целлюлит бывает только у женщин. На самом же деле он развивается и у мужчин, у которых есть нарушения гормонального фона, преобладают женские половые гормоны. Второй миф гласит, что бугристая кожа образуется из-за лишнего веса. Масса тела не всегда влияет на изменения в подкожно-жировой клетчатке, хотя делает их заметнее и рельефнее. Согласно третьему мифу, спорт, питание и похудение помогут избавиться от целлюлита.

"Это, безусловно, не панацея от решения данной проблемы, но визуально проблема станет менее заметна. Улучшение кровообращения, уменьшение застоя лимфы, активизация обменных процессов в состоянии замедлить развитие дефекта", — отметила врач.

Четвёртый миф гласит, что обёртывания в пищевую плёнку помогут в борьбе с целлюлитом, но на самом деле этот метод не работает, поскольку никак не влияет на причины возникновения проблемы. Также неправдой является и то, что липодистрофия возникает только на бёдрах и ягодицах. По словам врача, в этот процесс могут быть вовлечены все участки подкожно-жировой клетчатки, а это зона плеч, "холки" и область молочных желёз.