Целлюлит, прощай!: Как запустить похудение с помощью массажа и солевых обёртываний

Невозможно получить фигуру мечты в одночасье, даже прибегнув к пластической хирургии. Здесь важен комплексный подход: правильное питание, отсутствие стресса, спорт. Не последнюю роль может сыграть и массаж, который помогает в борьбе с лишним весом. Об этом Лайфу рассказал владелец студии "Мнём с душой" физиотерапевт Дмитрий Одиноков.

"Для грамотного похудения необходимо запустить процесс в организме, на запуск которого потребуется время, исправление привычек, отказ от любимых продуктов", — пояснил он.

Владелец студии "Мнём с душой" врач-физиотерапевт Дмитрий Одиноков рассказал, как массаж помогает в похудении. Фото предоставлено героем публикации.

По его словам, сначала массажист составляет индивидуальную программу для каждого пациента и назначает курс процедур, исходя из состояния проблемных зон. По его завершении пациент избавится от ненавистных лишних килограммов и увидит заметные улучшения кожи.

"Во время ручного антицеллюлитного массажа специалист тщательно прорабатывает проблемные зоны, разминая и согревая их, тем самым приводит к активизации клеточного кровообращения, оттоку лимфы, расщеплению жиров", — пояснил Одиноков.

Он посоветовал сочетать массажные техники с бандажными солевыми обёртываниями. С помощью данной методики из организма выводятся шлаки, токсины, лишняя жидкость, которая даёт застой и отёки, что может повысить болевой порог во время ручного массажа. Также нельзя забывать выпивать достаточное количество жидкости ежедневно: 20–40 миллилитров на килограмм веса.