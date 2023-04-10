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10 апреля, 09:10

Целлюлит, прощай!: Как запустить похудение с помощью массажа и солевых обёртываний

Врач Одиноков объяснил, как массаж помогает запустить процесс похудения

<p>Обложка © Freepik</p>

Обложка © Freepik

Невозможно получить фигуру мечты в одночасье, даже прибегнув к пластической хирургии. Здесь важен комплексный подход: правильное питание, отсутствие стресса, спорт. Не последнюю роль может сыграть и массаж, который помогает в борьбе с лишним весом. Об этом Лайфу рассказал владелец студии "Мнём с душой" физиотерапевт Дмитрий Одиноков.

"Для грамотного похудения необходимо запустить процесс в организме, на запуск которого потребуется время, исправление привычек, отказ от любимых продуктов", пояснил он.

Владелец студии "Мнём с душой" врач-физиотерапевт Дмитрий Одиноков рассказал, как массаж помогает в похудении. Фото предоставлено героем публикации.

Владелец студии "Мнём с душой" врач-физиотерапевт Дмитрий Одиноков рассказал, как массаж помогает в похудении. Фото предоставлено героем публикации.

По его словам, сначала массажист составляет индивидуальную программу для каждого пациента и назначает курс процедур, исходя из состояния проблемных зон. По его завершении пациент избавится от ненавистных лишних килограммов и увидит заметные улучшения кожи.

"Во время ручного антицеллюлитного массажа специалист тщательно прорабатывает проблемные зоны, разминая и согревая их, тем самым приводит к активизации клеточного кровообращения, оттоку лимфы, расщеплению жиров", — пояснил Одиноков.

Он посоветовал сочетать массажные техники с бандажными солевыми обёртываниями. С помощью данной методики из организма выводятся шлаки, токсины, лишняя жидкость, которая даёт застой и отёки, что может повысить болевой порог во время ручного массажа. Также нельзя забывать выпивать достаточное количество жидкости ежедневно: 20–40 миллилитров на килограмм веса.

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Ранее Лайф рассказал, можно ли с помощью массажа лица разгладить морщины. Эффект появится при регулярных процедурах и использовании тейпов.

Ольга Годуненко
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