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6 апреля, 12:05

Как похудеть и не попрощаться с грудью: Советы нутрициолога

Нутрициолог Конюхова рекомендовала подбирать диету для сохранения объёма груди

Поскольку женская грудь на 70% состоит из жировой ткани, она тоже уменьшается при похудении. Для того чтобы грудь не обвисла при потере веса, стоит выбирать сбалансированные диеты. Об этом в беседе с Лайфом рассказала интегративный нутрициолог, член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Наталья Конюхова.

Интегративный нутрициолог, член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Наталья Конюхова. Фото предоставлено Лайфу

Интегративный нутрициолог, член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Наталья Конюхова. Фото предоставлено Лайфу

По её словам, грудь гарантированно обвиснет при гипокалорийных или монодиетах. Если в неделю уходит по два-три килограмма веса, то бюст потеряет в объёме, кожа утратит упругость и эластичность.

"Поэтому выбирайте сбалансированные по составу диетические стратегии. Вы должны получать с пищей и белки, и жиры, и углеводы, а вместе с ними витамины, минералы, антиоксиданты и другие полезные вещества. При этом калорийность диеты должна быть сокращена всего лишь на 20% по сравнению с привычным рационом", — сказала специалист.

По словам специалиста, такой подход позволит худеть плавно. Это не сохранит объём груди полностью, но и не превратит её в маленькое и обвисшее образование на теле. Также можно подключать упражнения: подтягивания, отжимания и планку. Но они помогут только отчасти.

"Контрастный душ тоже положительно влияет на состояние кожи груди и зоны декольте. Холодная вода с температурой порядка 16–17 градусов будет стимулировать ваше кровоснабжение и укреплять кровеносные сосуды, при этом кожа станет более эластичной и подтянутой. Но начинать следует с более тёплой воды, постепенно понижая температуру", — добавила Конюхова.

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Эксперт также рекомендовала делать массаж полотенцем после душа. Это поможет подтяжке груди и восстановлению. Для ухода за зоной декольте можно и нужно использовать косметические средства. Это могут быть водорослевые обёртывания, альгинатные маски, кремы с коллагеном, эластином или гиалуроновой кислотой. Дома можно приготовить маски из творога, сливок, клубники, огурца, овсянки, йогурта, сметаны или мёда.

Ранее Лайф писал о том, что заместительная гормональная терапия на треть повышает риск рака молочной железы. Об этом рассказала врач-маммолог, онколог, хирург ФНКЦ ФМБПА России София Алавидзе.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко
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