Врач рассказал, какой метод контрацепции смертельно опасен для женщин

Из-за риска развития рака груди женщинам после 35 лет лучше отказаться от приёма оральных контрацептивов. Об этом сообщил онколог-маммолог клиники "РЖД-Медицина" Дмитрий Красножон.

По его словам, наиболее высока вероятность возникновения рака молочной железы в возрасте 50–60 лет. Доктор указал, что заместительная гормональная терапия после менопаузы понижает риск остеопороза, но повышает риск онкологии.

"Я считаю, что после 35 лет женщине следует задуматься об отказе от оральной контрацепции. Исключением могут стать пациентки с эндометриозом, синдромом поликистозных яичников и другими заболеваниями, при которых приём гормональных контрацептивов необходим в лечебных целях", — отметил онколог в беседе с "Газетой.ru".

При этом эксперт рекомендовал внимательно оценивать риски и пользу от приёма гормональных контрацептивов. Например, от них лучше не отказываться при вероятности рака яичников.

Недавно учёные из Оксфордского университета выяснили, что значительная часть заболевших раком груди женщин принимала гормональные противозачаточные. По словам Красножона, лучшей профилактикой онкологии является здоровый образ жизни. Он также отметил важность регулярного скрининга, чтобы была возможность выявить заболевание на ранней стадии.