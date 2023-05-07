Москва пережила самую холодную за 24 года майскую ночь
Тишковец: В Москве ночь на 7 мая стала самой холодной в мае за 24 года
Ночь на 7 мая в Москве стала самой холодной в мае за последние 24 года, сообщил специалист центра прогноза погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Минувшая ночь ознаменовалась заморозками, которые 7 мая случаются в Москве не чаще одного раза в 25 лет", — написал он в Telegram-канале.
Температура в Подмосковье в минувшую ночь понизилась до 1,3 градуса мороза. До этого, по словам синоптика, рекордно низкие температуры в столичном регионе были зафиксированы в мае 1942-го (минус два градуса), 1953-го (минус 1,4 градуса) и 1999 года (минус один градус). Холоднее всего этой ночью было в Клину, где температура упала до минус пяти градусов. В Волоколамске и Наро-Фоминске температура понизилась до минус четырёх.
А ранее синоптик Роман Вильфанд заявил, что европейскую часть России и Урал накроют жаркое солнце и волны тепла. По его словам, речь идёт о периодах, когда температура значительно выше климатической нормы.
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