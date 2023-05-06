В первую субботу мая в Москве выпал снег

Первые майские выходные определённо запомнятся москвичам погодой, ведь за месяц до лета в столице выпал снег. Корреспондент Лайфа снял, что происходило в городе сегодня.

На кадрах видно, что в некоторых районах Москвы снег падает хлопьями, которые сильно бросаются в глаза на фоне зелёных листьев. Однако такая непривычная для мая погода не испугала местных жителей. Кто-то из них подготовился и вышел на улицу в зимней одежде, надев шапку и тёплую куртку.