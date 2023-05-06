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6 мая, 18:15

В первую субботу мая в Москве выпал снег

Первые майские выходные определённо запомнятся москвичам погодой, ведь за месяц до лета в столице выпал снег. Корреспондент Лайфа снял, что происходило в городе сегодня.

В первую субботу мая в Москве выпал снег. Видео © LIFE

На кадрах видно, что в некоторых районах Москвы снег падает хлопьями, которые сильно бросаются в глаза на фоне зелёных листьев. Однако такая непривычная для мая погода не испугала местных жителей. Кто-то из них подготовился и вышел на улицу в зимней одежде, надев шапку и тёплую куртку.

Заморозки и снег: В Московский регион возвращается зима

Заморозки и снег: В Московский регион возвращается зима

А ранее снег выпал в нескольких районах Санкт-Петербурга. Пока одни горожане грустили из-за внезапного похолодания, другие веселились и даже в шутку поздравляли друг друга с Новым годом.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев
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