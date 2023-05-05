В Санкт-Петербурге выпал снег

Майский снег выпал в Санкт-Петербурге. Неожиданное для этого времени года явление заметили жители Фрунзенского, Приморского, Выборгского и других районов города. Кадрами удивлённые очевидцы поделились с Лайфом.

Снег выпал в нескольких районах Санкт-Петербурга. Видео © LIFE

Пока одни петербуржцы грустят из-за внезапного похолодания, другие веселятся и даже в шутку поздравляют друг друга с Новым годом. Однако уже скоро осадки в виде снега сменятся на более подходящие для этого времени года. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, сегодня градусники покажут до семи градусов тепла, а местами пройдёт дождь.

"Регион останется под влиянием тыловой части циклона, куда продолжат проникать новые порции холодного арктического воздуха. В такой ситуации сохранится облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега", — написал он в телеграм-канале.

В субботу погода не будет сильно отличаться. В Северной столице ожидаются кратковременные дожди, а температура воздуха прогреется лишь до 7–9 градусов.