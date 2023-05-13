"Трогать нельзя": В Сочи аномально расплодились ядовитые грибы
В Сочи зафиксировали массовое произрастание краснокнижных ядовитых грибов
Решёточник красный. Обложка © Wikipedia / Amadej Trnkoczy
В сочинском парке "Дендрарий" впервые зафиксирован массовый рост краснокнижных ядовитых грибов. Об этом заявила ведущий научный сотрудник ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галина Солтани. По её словам, само произрастание решёточника красного — достаточно привычное явление на курорте, но сейчас это происходит массово.
"Мы никогда не отмечали массового скопления грибов. Обычно один-два, но чтобы ковром — такого не было. У нас это впервые, это достаточно редкое событие", — отметила Солтани в беседе с РИА "Новости".
Она добавила, что такая аномалия связана с высокой влажностью, туманами и умеренным теплом. При этом грибы появляются не только в субтропическом парке, но и в других частях города, поэтому местным жителям надо быть аккуратнее.
"Грибы очень ядовитые, трогать их нельзя. Узнать их можно по внешним признакам: они имеют весьма необычную форму и ярко выраженный цвет", — добавила эксперт.
Именно при массовом произрастании у грибов есть специфический запах. По словам специалиста, они будут появляться в Сочи до ноября.
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