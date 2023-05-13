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13 мая, 16:54

"Трогать нельзя": В Сочи аномально расплодились ядовитые грибы

В Сочи зафиксировали массовое произрастание краснокнижных ядовитых грибов

<p>Решёточник красный. Обложка<strong style="font-weight: bold;"> </strong>©<strong style="font-weight: bold;"> </strong><a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D1%91%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia / Amadej Trnkoczy</a></p>

Решёточник красный. Обложка © Wikipedia / Amadej Trnkoczy

В сочинском парке "Дендрарий" впервые зафиксирован массовый рост краснокнижных ядовитых грибов. Об этом заявила ведущий научный сотрудник ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галина Солтани. По её словам, само произрастание решёточника красного — достаточно привычное явление на курорте, но сейчас это происходит массово.

"Мы никогда не отмечали массового скопления грибов. Обычно один-два, но чтобы ковром — такого не было. У нас это впервые, это достаточно редкое событие", — отметила Солтани в беседе с РИА "Новости".

Она добавила, что такая аномалия связана с высокой влажностью, туманами и умеренным теплом. При этом грибы появляются не только в субтропическом парке, но и в других частях города, поэтому местным жителям надо быть аккуратнее.

"Грибы очень ядовитые, трогать их нельзя. Узнать их можно по внешним признакам: они имеют весьма необычную форму и ярко выраженный цвет", — добавила эксперт.

Именно при массовом произрастании у грибов есть специфический запах. По словам специалиста, они будут появляться в Сочи до ноября.

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Никита Осипов
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