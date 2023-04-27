Цвет и размер: Какие штрафы ждут грибников в 2023 году Вступили в силу поправки в законодательство, которые могут доставить неприятности любителям сбора грибов. Как случайно не подпасть под действие нового закона? 26 апреля, 23:40 Во время сбора грибов в лесу. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

В некоторых регионах России грибной сезон уже начался, а между тем в РФ приняты законы, предусматривающие серьёзную ответственность (вплоть до уголовной) за сбор некоторых видов грибов. И эти нормативные акты не отменяют уже действующие приказы Минприроды, ранее ужесточившие правила сбора грибов. В каких случаях новации в законодательстве могут осложнить жизнь любителей тихой охоты, а когда претензии не грозят?

Что будет, если случайно сорвать не тот гриб?

Первый из вновь принятых законов добавил в Уголовный кодекс статью, грозящую ответственностью за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение, продажу или уничтожение редких грибов, растений или их частей (260.1 УК РФ). По ней предусмотрено максимальное наказание до четырех лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей. А если всё это совершено группой лиц по предварительному сговору, то максимальный срок лишения свободы до 9 лет со штрафом в размере до 3 млн рублей.

Продажа грибов в Солигаличском районе. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Применяется эта статья только при наличии в действиях гражданина умысла. Но, как выяснилось, доказать его стало несложно. Об этом рассказал адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин.

— Если грибник отправляется в лес, а перед этим пишет в своих соцсетях: "Идём за трутовиками и соломенными вёшенками" (грибы, занесённые в Красную книгу РФ, встречаются в европейской части России, в Сибири, на Полярном Урале, в Приморском и Хабаровском краях. — Прим. Лайфа); или, например, человек выкладывает на своих интернет-страницах фото гриба рядовки-исполина с комментарием о своей удаче (гриб тоже занесён в Красную книгу РФ, встречается в Ленинградской и Кировской областях. — Прим. Лайфа), то, скорее всего, такие публикации могут быть приняты как доказательство умысла на сбор запрещённых грибов.

Второй из принятых законов, предусматривает административную ответственность в виде штрафа для граждан до 5 тыс. рублей, если гриб сорван, но умысел собирать именно краснокнижный экземпляр не доказан (статья 8.35. Кодекса об административных правонарушениях).

Ранее начал действовать приказ Минприроды (№ 494 "О правилах заготовки пищевых лесных ресурсов"), согласно которому грибникам надо выучить и соблюдать региональные правила, в которых закреплено, как именно можно эти грибы собирать и какие именно виды. Например, в Челябинской области запрещены к сбору лисички с диаметром шляпки менее полутора сантиметров, а грузди — менее двух с половиной сантиметров; остальные грибы можно брать любых размеров, но только если срезать их ножом, ( Закон Челябинской области № 148-ЗО, за нарушение положений которого в соответствии со ст. 27 КоАП Челябинской области предусмотрен штраф до 5 тыс. рублей). В других регионах действуют свои правила.

Сбор лисичек в Нижегородской области. Фото © ТАСС / Николай Мошков

Как могут узнать о сборе запрещённых грибов?

Эксперты указывают, что правоохранители вполне могут отреагировать и на заявления соседей любителей тихой охоты или составить протокол на тех, кто продаёт свою лесную добычу возле ближайшей станции без соответствующей лицензии от местной администрации.

— Случаи, когда именно лесники задерживают граждан за незаконный сбор грибов, единичны, — утверждает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Чаще всего именно полиция отрабатывает различные наводки "доброжелателей", правда, в этом случае правоохранителей больше интересуют не краснокнижные грибы, а те, в которых могут содержаться запрещённые вещества. Ведь их обнаружение даёт право привлечь и по статье 228 УК РФ (штраф от 40 тыс. рублей до лишения свободы на срок до 10 лет, в зависимости от содержания запрещённых веществ. — Прим. Лайфа), это вполне отработанная практика. Поэтому прежде чем сорвать мухомор, надо дважды подумать.

Как не надо собирать грибы

Специалисты утверждают, что первое правило, как не попасть в неприятности с законом при сборе грибов, — это стараться не собирать их в национальных парках и заповедниках. Ведь многие краснокнижные грибы отличаются от своих собратьев только по цвету.

— В средней полосе России грибники любят собирать вид, похожий на тёмную вёшенку, который в простонародье называют гриб-баран (в Красной книге он числится как грифола курчавая. — Прим. Лайфа). Сейчас этот вид массово произрастает, например, на земле музея-усадьбы Л.Н. Толстого "Ясная поляна". Сбор даже одной такой вёшенки, скорее всего, грозит разбирательством, — утверждает адвокат Первой межрегиональной коллегии адвокатов Рауль Магомедов. — Похожая ситуация с грибом мокруха (мокруха желтоножковая произрастает в Сихотэ-Алинском заповеднике Приморского района. — Прим. Лайфа). Этот гриб похож на обычный опёнок, но чуть темнее, но если охрана заповедника заметит его у посетителя, то это тоже административные проблемы.

Второй совет от правоведов — изучить перечень грибов, занесённых в Красную книгу. Ознакомиться с ним можно тут . Эта информация может быть важной, если претензии всё-таки возникнут. Ведь часть бывших заповедных грибов из Красной книги уже убрали. Например, никто не запрещает собирать белый подосиновик (вид обычного бурого подосиновика), который исключён из списка запрещённых в 2005 году, но некоторые лесники об этом не знают.

Но самое главное — собирать любые не запрещённые законом грибы для собственных нужд разрешает Лесной кодекс России. И эта деятельность может производиться без аренды лесных участков, а вот размещать в лесу грибосушилки, склады и другие некапитальные строения, сооружения закон запрещает.

Во время сбора грибов в лесу. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин Любители ли вы собирать грибы на природе? 0 Да, люблю и делаю это каждый сезон. Да, собираю, но сейчас делаю это очень редко. Нет, собирать не люблю, так как боюсь сорвать ядовитый. Предпочитаю грибы из магазина, так мне проще.

Авторы Максим Греков