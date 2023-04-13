Какие штрафы ждут садоводов и дачников в 2023 году Штрафов для любителей жить вне городской черты стало больше. За что могут привлечь к ответственности и какова сумма возможных санкций. 12 апреля, 23:40 В 2023-м изменились правила штрафов для дачников. Нарушения могут найти даже в частном огороде. Обложка © ТАСС / Александр Артеменков

С 2023 года в законодательство ввели ряд изменений, которые напрямую касаются владельцев дачных участков и частных загородных домов. Например, весомое наказание грозит за нарушение целевого использования участка и незарегистрированный колодец. Кроме того, изменились правила противопожарного режима. Но не все россияне знают, как эти и другие нововведения могут ударить по карману дачников и других любителей жить за городом.

Штраф за мойку машин на своём участке

В 2023-м мойка машин на своём участке может быть признана загрязнением почвы. Фото © Shutterstock

Сразу в нескольких регионах России стали штрафовать за мойку и ремонт автомобилей на территории садово-огородных некоммерческих товариществ. Даже если эти действия выполняются на собственном участке.

— Это связано с соблюдением мер экологической безопасности, ведь автошампуни содержат химические вещества, которые отравляют почву, поэтому мыть машину теперь можно только в специально предназначенных для этого местах, — пояснил Петр Гусятников, старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners. — Что касается авторемонта, то здесь ограничения распространяются не на всё. Если вам надо поменять фары, свечи, тормозные колодки и т.д., закон это позволяет, а вот если речь идёт о замене масла или антифриза, то можно получить штраф за разлив химвеществ.

Также эксперт обратил внимание, что суммы штрафов регулируются законодательством регионов и могут отличаться. Например, в Московской области санкция за подобные действия до пяти тысяч рублей (статья 6.3 КоАП Московской области), в Нижегородской области — до двух тысяч рублей (статья 3.1 КоАП Нижегородской области), в Воронежской области штраф до пяти тысяч рублей (статья 44,9 КоАП Воронежской области) и т.д.

Штраф за открытый огонь и шашлыки

В 2023 году шашлыки на мангале можно готовить в пяти метрах от построек, без мангала — не ближе 15 метров к зданиям. Фото © Shutterstock

С 1 марта изменились Правила противопожарного режима. Согласно новым нормам, открытый огонь можно разводить, если до любой постройки не менее 15 метров; в закрытой ёмкости, например в бочке, огонь допустим, если до построек не менее семи с половиной метров. А расстояние от дома до мангала не должно быть меньше пяти метров, при этом вокруг мангала должна быть зона в два метра, где нет никаких горючих материалов. За нарушение этих норм грозит штраф до 15 тысяч рублей.

Кстати, жаловаться на соседей, которые нарушают нормы пожарной безопасности, теперь можно не только в подразделения МЧС, но и в сельскую администрацию, и полицию, полномочия штрафовать у них есть и проводить проверку по заявлению они обязаны.

Штраф за мусор на участке или за его нецелевое использование

Штрафы за мусор на своём участке повысили. Фото © Shutterstock

Сбор, хранение и даже закапывание мусора на своём земельном участке отныне наказывается штрафом до двух тысяч рублей. А за нецелевое использование участка, например, если в садовом товариществе на участке организован автосервис или склад, могут штрафовать на 10 тысяч рублей. Кроме того, нецелевым использованием земли теперь считаются заросли сорняков даже самых безобидных.

Важно! Если треть участка заросла мятой, одуванчиком, чертополохом или борщевиком, то владельцам придётся выложить до 50 тысяч рублей.

Штрафы за мусор и нецелевое использование участка назначаются в соответствии с положениями статьи 8.8. КоАП РФ.

Формально надзор за соблюдением земельного законодательства осуществляется Росреестром, Россельхознадзором, Росприроднадзором, но на практике чаще всего штрафы инициируют администрации муниципалитетов. При этом основанием для постановления вполне могут быть жалобы соседей либо ремонтно-эксплуатирующих организаций или операторов обращения с отходами.

— Изменения законодательства никак не затронут тех, кто содержит свой участок в чистоте, добросовестно относится к правилам и не нарушает права соседей. А вот у тех, кто привык использовать землю нецелевым образом, проблемы будут, — уверяет председатель Союза дачников, депутат Госдумы Никита Чаплин. — Если раньше дела по жалобам разбирали месяцами, то теперь, когда суммы штрафов выросли, многие муниципальные власти действуют намного расторопнее. В связи с этим штраф в размере 50 тысяч рублей за свалку можно получить уже через неделю после чьей-то жалобы.

Штраф за шум

На отдых за городом теперь полностью распространяются правила о режиме тишины. Фото © Shutterstock

Нормы о тишине теперь распространяются и на владельцев дачных участков. По общему правилу шум запрещён с 22 часов вечера до семи часов утра. Однако в большинстве регионов действуют и свои правила. Например, в Крыму, Алтайском крае, Тюменской и Свердловской областях в будни запрещено шумно проводить время с 22 вечера до восьми утра, а в субботу и воскресенье тишина должна быть до девяти утра. В Московской и Ленинградской областях в будние дни нарушать тишину и покой граждан теперь запрещается с 21 часа до восьми утра, а в выходные — с 22 до 10 часов.

За нарушение этих режимов возмущённые соседи имеют полное право вызвать полицию, которая может оштрафовать на три тысячи рублей, а при повторном нарушении в течение года сумма вырастет до четырёх тысяч рублей.

Штраф за колодец или скважину без документов

Колодцы и скважины должны быть оформлены. Фото © Shutterstock

Закон запрещает самовольно устраивать на даче колодцы и скважины без оформления сертификата. При этом скважина не должна доходить до водоносного горизонта. Теперь любые водные объекты без соответствующего разрешения приравниваются к противоправному недропользованию и за это грозит штраф до пяти тысяч рублей и оплата работ по ликвидации незаконного водного объекта (часть 1 статьи 7.3 КоАП РФ). Исключением являются личные скважины, через которые проходит менее ста кубических метров воды.

— Изменения в законодательстве направлены на охрану интересов тех, кто бережно относится к своему участку. Новые нормы предполагают защиту от тех, кто не соблюдает правила либо выражает явное пренебрежение общественными интересами, — заявил депутат-единоросс Никита Чаплин.

Дачный сезон уже начался, новое законодательство действует. Фото © Shutterstock Какие ещё поправки в законодательстве необходимы дачникам? 0 Нужен запрет на проезд большегрузов по дачным территориям Требуется снизить расценки на вывоз мусора Достаточно просто исполнять те законы, что уже есть

Авторы Максим Греков