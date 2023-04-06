Дорожные камеры будут ловить фальшивые ОСАГО Система проверки наличия водительской страховки ОСАГО по камерам видеофиксации должна начать свою работу уже в 2023 году. Кого и на сколько оштрафуют, если полис не будет найден в страховой базе? 5 апреля, 23:40 Обложка © ТАСС / Андрей Васильев

Руководство Российской ассоциации автостраховщиков (РСА) объявило о старте работы автоматической системы проверки полисов ОСАГО по дорожным камерам видеофиксации.

По информации, полученной Лайфом, на первом этапе проверка будет проводиться только одновременно с фиксацией нарушения правил дорожного движения (ПДД), а в дальнейшем дорожные камеры будут сравнивать все зафиксированные ими транспортные средства с базой действующих полисов автострахования. Штраф за отсутствие страховки автоматом будет выноситься один раз в сутки до тех пор, пока владелец автотранспортного средства не оформит полис и не оплатит все накопленные автоштрафы.

Эксперты утверждают, что в настоящее время система передачи данных от страховщиков в информационную базу Госавтоинспекции ФИС ГИБДД модернизирована, поэтому возможность ошибки сведена практически к нулю.

Сколько придётся платить за отсутствие страховки

В настоящее время за отсутствие ОСАГО закон предусматривает штраф 800 рублей, и пока его могут назначить только в том случае, если нарушение выявлено инспектором. Данный подход не устраивает целый ряд государственных структур. Например, представитель Минфина заявил, что наказание за отсутствие полиса ОСАГО должно быть не менее пяти тысяч рублей. Предложение по увеличению такого штрафа поддерживает и Центробанк, а депутаты Госдумы уже рассматривают законопроект об увеличении наказания за просроченный полис ОСАГО для служб заказа легкового такси до 100 тысяч рублей.

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Автор законопроекта депутат Госдумы Алексей Журавлёв уверен, что только размер штрафа может остановить волну правонарушений на дорогах.

— Фальшивые полисы ОСАГО — это действительно серьёзная проблема. Я целиком и полностью за то, чтобы штрафовать таких нарушителей автоматически, основываясь на показаниях камер наблюдения. Учитывая опыт и распространение их в Москве, настройка не должна занять много времени, и для этого необходимо лишь волевое решение, — заявил депутат.

Для справки: согласно данным страховых компаний, в некоторых регионах России до 25% автовладельцев передвигаются на принадлежащих им транспортных средствах либо с фальшивым, либо с недействительным полисом ОСАГО. А всего по стране свыше 10% частных авто вообще не указаны ни в одном полисе автогражданки.

"ОСАГО без выплат" приходит конец

По российскому закону все владельцы транспортного средства обязаны страховать свою автогражданскую ответственность (приобретать полис ОСАГО), однако стоимость такого страхового полиса растёт, и некоторые автомобилисты ищут способы сэкономить, приобретая липовый документ, внешне похожий на настоящий. Ведь бумажка, похожая на полис, стоит порядка трёх тысяч рублей, а настоящий полис, в зависимости от параметров авто и стажа водителя, — от 30 до 80 тысяч. Разница в цене очевидна.

Фальшивый полис продавцы этой бумаги называют "ОСАГО без выплат". И действительно, внешне это точно такой же бланк, как и у официальных страховщиков, в который вносят данные покупателя, с той лишь разницей, что выплаты по нему получить невозможно.

Эксперты рассказали, что известны случаи, когда "ОСАГО без выплат" приобретают перекупщики, некоторым из них даже удаётся с этой липовой бумажкой поставить машину на учёт, но только "по знакомству".

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— В настоящее время такие поддельные полисы приобретают самонадеянные водители, которые рассчитывают, что риск попасть в аварию для них невелик, а в крайнем случае они просто смогут отделаться небольшим штрафом за отсутствие ОСАГО, — рассказывает адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. — Однако на самом деле при проверке сотрудниками ГИБДД сразу обнаруживается отсутствие регистрации в базе РСА. Практика показывает, что пока, если никакого ущерба нет, скорее всего, к уголовной ответственности водителя с липовой бумагой привлекать не будут, но если такой псевдополис найдут у виновника аварии, то страховщики пострадавшего могут добиться возбуждения дела. И не по статье "Подделка документов", а по составу "мошенничество". В этом случае владельцу фальшивки светит реальный срок.

С этим мнением согласен и заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин, который заметил, что, скорее всего, как только заработает автоматическая система проверки полисов ОСАГО по дорожным камерам видеофиксации, фальшивые полисы потеряют свой смысл.

— В работе этой системы заинтересованы и страховщики, и ГИБДД, и сами добропорядочные водители, у которых есть настоящий полис автогражданки. Скорее всего, автоматические штрафы за отсутствие в базе ОСАГО начнут приходить нарушителям уже очень скоро, — утверждает Инютин.

Как будет работать автоматическая система

В столице механизм определения автомобилей, водители которых не имеют автогражданки, обкатали ещё в 2019 году. Об этом Лайфу рассказал источник в Главном управлении ГИБДД МВД России по городу Москве.

Четыре года назад многофункциональная система фиксации, умеющая одновременно обрабатывать несколько видов нарушений, справилась, но были погрешности, связанные с неточностью определения, находится ли машина в реестре такси. Сейчас систему настроили, по словам собеседника, она готова к полноценной работе. Ещё теперь несколько изменился принцип действия системы: она следит за автомобилем не только в момент нарушения ПДД, но и по нескольким точкам его движения. Такой подход позволяет сравнить все параметры авто по всем подключённым базам, в том числе на предмет наличия действующего полиса ОСАГО и розыска по исполнительным производствам судебных приставов.

Возможность использования новой системы подтверждена в 42 регионах России.

Фото © Shutterstock Считаете ли вы автоматическую систему проверки ОСАГО нужной? 0 Да, она снизит количество неадекватов на дорогах Да, но только если увеличат выплаты по страховым случаям Да, если это не приведёт к увеличению цены полиса Нет, новая система не нужна

Авторы Максим Греков