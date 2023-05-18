В США 95-летняя судья отказалась уходить на пенсию, но коллеги против

В США 95-летняя федеральная судья Полин Ньюман отказывается уходить на пенсию. Как сообщает Spiegel , женщина уверяет, что по-прежнему может вести дела и быть такой же продуктивной, как и её молодые коллеги.

К слову, именно коллеги и захотели уволить Ньюман. На днях коллегия судей выкатила коллективную жалобу на женщину с требованием отстранить её от должности. В ней, в частности, говорилось, что Ньюман в силу почтенного возраста якобы уже не может выполнять свои обязанности. Например, однажды та упала в обморок после судебных прений, также многие отметили, что судья стала невнимательной и забывчивой. По всей видимости, Ньюман не захотела уходить в отставку, из-за чего скандал в связи с состоянием её здоровья стал достоянием общественности.