Юрист назвал категорию россиян, которым положена надбавка к пенсии

Те россияне, которые вышли на пенсию до 1 января 2015 года, имеют право на получение надбавки к выплатам за воспитание детей. Об этом агентству "Прайм" рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.



По его словам, стаж работы в советские и российские годы исчисляется по-разному. Также важен срок пребывания в декрете. При расчёте Соцфонд учитывает самый длинный период ухода за ребёнком — 18 месяцев.

"Если женщина за это время не была трудоустроена или только училась, она может оформлять прибавку к пенсионной выплате за ребёнка", — рассказал Соловьёв.

Чтобы получить выплату, нужно обратиться в Соцфонд, предоставив необходимые документы. Заявку можно также подать в МФЦ, на "Госуслугах" и даже через Почту России. Повышенную пенсию начислят не сразу, а с месяца, следующего за месяцем, в который был оформлен перерасчёт. Коэффициент сильно зависит от порядка рождения детей, а также от времени, потраченного на уход за ними. К примеру, за год ухода за первым ребёнком насчитывается 1,8 балла, а за полтора года — 2,7.

По словам Соловьёва, размер надбавки варьируется от человека к человеку, исходя из обстоятельств его трудовой биографии. Юрист подчеркнул, что выгодно обращаться за перерасчётом людям, имеющим двух и более детей и не работавшим в этот период, имеющим минимальный стаж к выходу на пенсию. При этом зарплата на период работы должна быть ниже среднего уровня, а размер пенсии не должен превышать прожиточный минимум.