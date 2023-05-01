Россиянам рассказали, как накопить на достойную пенсию

Для того чтобы при выходе на пенсию россиянин мог сохранить привычный доход, ему нужно инвестировать в акции по пять тысяч рублей ежемесячно. Как рассказал управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий, начать это делать нужно с 25 лет.

"Исходя из исторической премии доходности акций над инфляцией в 5,5%, получаем, что необходимо откладывать в акции по пять тысяч рублей ежемесячно (или 5% от доходов помимо пенсионных отчислений) с возраста 25 лет, чтобы к пенсионному возрасту иметь необходимый объём накоплений для поддержания прежнего уровня жизни", — рассказал Русецкий в беседе с Ura.ru.

По словам финансиста, доходность повысится при вложении в быстрорастущие компании. Такой вариант подходит при долгосрочном планировании, но если начинать копить в предпенсионном возрасте, то лучше обратить внимание на облигации и недвижимость. Это поможет обеспечить сохранность сбережений, продолжил Русецкий.

"Можно выбрать бумаги публичных надёжных компаний или из сферы альтернативных инвестиций. Таким образом, на срок от десяти и более лет лучший выбор — акции. Уже ближе к пенсии можно перейти в рентные продукты — облигации или недвижимость, которые будут обеспечивать стабильный поток и сохранность суммы инвестирования", — объяснил эксперт.