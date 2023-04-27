Юрист назвал причину, почему могут недоплачивать пенсию

Тем, кто, выйдя на заслуженный отдых, оказываются недовольны слишком низкими выплатами, следует проверить документы — в них могла быть допущена ошибка. Об этом заявил член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.



"Ошибка может произойти по вине работодателя, который не платил взносы за работника в Пенсионный фонд (с 1 января 2023 года — в Социальный фонд) или вносил их в меньшем размере. Если такой факт будет установлен, работнику или пенсионеру следует сразу же обратиться в Соцфонд и одновременно в прокуратуру. После подтверждения, стаж и пенсионные выплаты будут пересчитаны", — пояснил он агентсву "Прайм".

По его словам, неточность расчётов может происходить из-за ошибок в документах. Так, например, в систему Соцфонда могут быть неверно внесены данные СНИЛС человека. Чтобы проверить эти данные, нужно обратиться в клиентский офис Фонда или зайти на Госуслуги. Если окажется, что и правда была допущена ошибка, нужно подать заявление в Соцфонд.

Чтобы получить социальную надбавку или дополнительные деньги за содержание иждивенца, нужно в любом случае сперва подать заявление. Лучше не затягивать с этим, ведь выплаты назначатся только с момента обращения. Чтобы не пришлось заниматься подобными делами, а сразу получать положенное, лучше до выхода на пенсию регулярно контролировать состояние индивидуального лицевого счёта. Речь идёт о документе, в котором содержатся все сведения о трудовом стаже, а также о пенсионных накоплениях и баллах.