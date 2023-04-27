Работающих пенсионеров хотят освободить от налогов Трудовые доходы тех, кто после выхода на пенсию продолжает работать, хотят освободить от налогообложения. На кого планируется распространить эти льготы. 26 апреля, 23:40 Работающих пенсионеров могут избавить от НДФЛ. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

В Госдуму внесли поправки в налоговое законодательство, смысл которых в освобождении от налогов на доходы пенсионеров, работающих по трудовому или гражданско-правовому договору, при условии, что выплаты такому гражданину не превышают 700 тысяч рублей в год.

Каких пенсионеров освободят от налогов

В пояснительной записке к законопроекту указано, что принятие закона окажет помощь примерно восьми миллионам работающих граждан РФ, которым отказали в индексации пенсионных пособий. При этом необходимый "потолок" в 700 тысяч рублей авторы инициативы вычислили исходя из данных Росстата о средней зарплате в РФ (56,6 тысячи рублей в месяц).

По замыслу инициаторов законопроекта механизм освобождения работающих пенсионеров от налогов на доходы (НДФЛ) не должен распространяться на индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых, а всем остальным, даже если их доходы превышают 700 тысяч рублей, предлагается предоставлять льготы, но только с суммы указанного ограничения.

В Госдуме Лайфу пояснили, что смысл нового законопроекта не только в экономической помощи работающим пенсионерам, но и в желании установить равный и справедливый подход ко всем пенсионерам.

— У государства, безусловно, есть средства, чтобы не брать НДФЛ с работающих пенсионеров. В стране, по данным статистики, таких чуть более восьми миллионов человек. И федеральный бюджет не обеднеет, не взяв с них копеечные налоги, — считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв. При этом парламентарий предположил, что помимо отказа от НДФЛ с доходов данной категории пенсионеров необходимо предусмотреть ещё и возмещение им налогов с части крупных расходов, таких как проезд к месту лечения и т.д.

Когда могут ввести налоговые послабления для пенсионеров

Льготы для пенсионеров запланированы на доход до 700 тысяч рублей. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Помимо депутатов Госдумы о необходимости какого-либо варианта индексации пенсий работающим пенсионерам заявляли члены Совфеда и представители региональных властей РФ. Однако заявленную депутатами инициативу не поддержало Правительство РФ, указав в своём отзыве на законопроект, что видит в нём нарушение принципа равенства всех граждан в части налогообложения. Также в кабмине заметили, что, так как НДФЛ составляет значительную часть региональных и местных бюджетов, реализация предложенных мер приведёт к формированию выпадающих доходов.

Минфин регулярно напоминает о наличии у всех пенсионеров льгот, предусмотренных налоговым законодательством, как бы намекая на возможность для данной категории граждан получить нематериальную помощь от государства.

В частности, государственные пенсии НДФЛ не облагаются , однако с доходов в виде зарплаты, продажи или сдачи в аренду имущества пенсионеру нужно платить 13%. При этом у тех, кто получает пенсию, но продолжает официально работать, есть специальная льгота для возврата НДФЛ при получении имущественного вычета по расходам на покупку жилья. Они могут вернуть налог не только за тот год, в котором оформили право собственности на квартиру, но и за три предыдущих года. Кроме того, некоторые пенсионеры имеют право на льготы по госпошлине, транспортному налогу, налогу на имущество и землю и т.д.

При этом получение налоговых льгот расценивается как право, а не обязанность. Соответственно, они не предоставляются автоматически, а только при обращении ( письмо Минфина).

— Скорее всего, налоговые послабления для работающих пенсионеров в этом году всё-таки будут. Однако они могут быть выражены не в прямом освобождении от НДФЛ, а, например, в виде разовых госвыплат или в предоставлении дополнительных льгот, — считает экономист Татьяна Упир.

Получение налоговых льгот расценивается как право, а не обязанность. Значит, они предоставляются только при обращении, а не автоматически. Фото © ТАСС / Николай Гынгазов Справедливо ли освобождать работающих пенсионеров от НДФЛ? 0 Да, это малые суммы для государства, но значимые для пенсионеров Нет, все работающие должны платить налоги на общих основаниях Если брать с них НДФЛ, то только при высоких зарплатах

Авторы Максим Греков