Юрист назвала случаи, когда дети обязаны платить алименты родителям

Юрист по семейным делам Анна Казимир рассказала, в каких случаях дети обязаны платить алименты родителям. По словам эксперта, в первую очередь это касается ситуаций, когда нетрудоспособные родители не могут себя обеспечить и нуждаются в помощи. Если их трудоспособные совершеннолетние дети не готовы оказывать материальную поддержку, то те в праве даже обратиться в суд.

"Под нетрудоспособными родителями следует понимать инвалидов (любой группы) или граждан, достигших пенсионного возраста. Факт нуждаемости родителя определяется в каждом судебном деле индивидуально", — приводит слова юриста портал "Страсти".

В случае, если доход родителя не позволяет ему купить продукты и предметы первой необходимости, ребёнок должен ежемесячно выплачивать алименты, размер которых определяется в фиксированной твёрдой сумме. На это влияет как материальное и семейное положения ребёнка, так и нуждающегося родителя.

"Суд учитывает всех детей независимо от того, от одного они брака или нет, уточняется, кто из детей помогает нуждающемуся родителю, в каком объёме. При определении размера алиментов суд учитывает эти обстоятельства независимо от того, предъявлено родителем требование ко всем детям, к одному из них или к нескольким из них", — пояснила Казимир.

При этом если родитель когда-либо отказывался выплачивать алименты и уклонялся, то суд вряд ли примет его сторону. Если лицо лишено родительских прав, то уже теряет право на взыскание алиментов со своего совершеннолетнего ребёнка. Между тем юрист отметила, что часто слышит довольно распространённое мнение о том, что если не взыскивать алименты на чадо, то оно потом не будет платить алименты родителю. Однако, по её словам, это большое заблуждение. На самом деле взыскание алиментов на детей не освобождает ребёнка от уплаты алиментов родителю в будущем.