Алименты хотят считать по-новому: Кто будет платить больше Подготовлены поправки в законодательство, меняющие схему расчёта размера алиментов. Кому по новым правилам придётся выплачивать больше. 30 марта, 23:40 Обложка © ТАСС / Булкин Сергей

В Госдуму внесён законопроект с поправками в Семейный кодекс, устанавливающий новый порядок назначения алиментов на несовершеннолетних детей.

Авторы этой законодательной инициативы предлагают принципиально изменить схему назначения детских алиментов для случаев, если родители не смогли подписать соглашение о порядке их выплаты. По мнению законотворцев, если алиментные выплаты на детей назначает суд, то их размер должен составлять не менее 50% от среднего прожиточного минимума по региону проживания ребёнка. Указанная величина может быть изменена судом в меньшую или большую сторону с учётом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств. При этом родитель, выплачивающий алименты, имеет право на получение поддержки со стороны государства при наличии сложной жизненной ситуации.

Как алименты на ребёнка рассчитывают сейчас

Как правило, если алименты назначает суд, то на первом этапе применяется так называемая процентная схема. Точная сумма зависит от количества детей: один ребёнок — 25% от совокупного дохода алиментщика, или 1/4; двое детей — 33,3%, или 1/3; трое и более детей — 50%, или 1/2. Если получаемые на ребёнка выплаты ниже минимального прожиточного уровня по региону либо если плательщик не имеет постоянного дохода, то есть возможность снова обратиться в суд, но на этот раз с просьбой установить алименты в твёрдой денежной сумме. В теории суд должен оценивать, какая именно сумма возможна, на практике чаще всего суды просто назначают некую сумму, исчисляя её кратно размеру прожиточного минимума на ребёнка, который устанавливается Правительством РФ.

Сколько алиментов выплатят по новым правилам

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Специалисты считают, что в текущих условиях законодательные поправки, дающие гарантии ежемесячного минимального содержания для детей, скорее всего, будут приняты.

— Заявленные изменения в закон направлены на решение сразу нескольких вопросов, — считает управляющий партнёр ЮК "Мокров и партнёры" Александр Мокров. — Во-первых, новый подход не позволит недобросовестным плательщикам алиментов намеренно занижать уровень своих доходов, а во-вторых, в случае потери плательщиком работы суду не придётся изменять порядок начислений с процента от дохода на взыскание в твёрдой денежной сумме.

Помимо этого, эксперт указал, что при вступлении в силу предложенной нормы произойдёт упорядочение судебной практики, что на руку плательщикам алиментов. Ведь сейчас при назначении выплат, если применяется не процентная схема, то одни судьи присуждают взыскивать на содержание детей половину от прожиточного минимума, а другие — в его полном размере.

То есть получается, что применение новых поправок более чем обоснованно. Ведь на сегодня размер федерального прожиточного минимума на ребёнка составляет 13 944 рубля, а федеральный минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2023 году составил 16 242 рубля. То есть у плательщиков, чьи официальные доходы близки к минимальным, сумма к выплате весьма небольшая. И, даже если суд назначит алименты не в процентном соотношении к доходам, а в твёрдой сумме, размер ежемесячных выплат будет невелик.

При этом в регионах РФ прожиточный минимум ребёнка чаще всего выше общефедерального. Например, для Москвы он составляет 18 770 рублей, для Петербурга — 14 641 рубль, для Севастополя — 15 560 рублей, а для Мурманской области — 22 770 рублей (размеры по своему региону можно посмотреть в этой таблице). Соответственно, при вступлении в силу нового законодательства выплаты могут быть выше. Тем более что малоимущим плательщикам предлагается помощь для выплаты алиментов, то есть это государство будет опосредованно доплачивать детям до установленных величин.

Что ещё будет грозить алиментщикам

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— В сфере выплаты алиментов уже давно пора наводить порядок, и увеличение суммы алиментов, приведение её хоть в какое-то соответствие с прожиточным минимумом — это только первый шаг, — заявил Лайфу депутат Госдумы Алексей Журавлёв. — Очевидно, что должна быть создана общая база алиментщиков, которых все правоохранительные органы будут держать на особом контроле с применением наказания вплоть до уголовного.

Парламентарий не исключил, что алиментные обязательства в отношении детей может взять на себя и государство, а после — взыскивать с должников через систему правоохранительных органов.

Для справки: по данным Росстата, 13% детей, которым положены алименты, их не получают. А по информации Федеральной службы судебных приставов, в прошлом году в РФ действовало 1,6 миллиона судебных решений о взыскании алиментов на 233 миллиона рублей.

Какие ещё меры нужны, чтобы улучшить ситуацию с алиментами? 0 Нужен автоматический контроль через банковскую систему Для неплательщиков нужен запрет на регистрацию сделок с недвижимостью Дополнительные новации не нужны

Авторы Максим Греков