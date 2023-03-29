Деньги вместо сертификата: как законно обналичить материнский капитал В России начал действовать новый порядок, согласно которому родители могут получить денежную выплату из маткапитала на любого по счёту ребенка до трёх лет. 28 марта, 23:40 Обложка © ТАСС / Афонина Елена

Вступили в силу новые условия программы материнского (семейного) капитала. В перечне новаций — индексация выплат на 11,9% (сумма на первого ребёнка теперь составляет 586 946,72 рубля, на второго — 775 628,25 рубля) и возможность получать эти деньги в виде ежемесячных выплат.

Ранее закон разрешал тратить федеральный материнский капитал только на улучшение жилищных условий или образование ребёнка либо на накопительную пенсию для матери, товары для детей с инвалидностью или выплату на второго ребёнка. В регионах РФ действовали дополнительные программы маткапитала, разрешающие направлять местные выплаты на цели приобретения автотранспорта либо услуг для малыша.

Теперь появилась возможность получить деньги маткапитала наличными. В теории на выплаты из средств материнского капитала семьи могли претендовать и раньше, однако их оформление было возможно только при рождении второго ребёнка. По новым правилам, выплату можно получать на любого ребёнка до трех лет, а если в семье несколько детей, не достигших этого возраста, то деньги можно получать на каждого ребёнка. При этом выплата из средств маткапитала не отменяет возможность получения единого пособия.

Для того чтобы подать заявление на выплату, надо соблюсти три условия: первое — родители и ребёнок должны быть гражданами РФ и постоянно проживать в России; второе — у родителей должно быть право на федеральный маткапитал и он ещё не потрачен; третье — среднедушевой доход семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов трудоспособного населения в регионе проживания (проверяется по формуле "среднедушевой доход = доходы членов семьи за расчётный период / 12 / количество членов семьи").

Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв пояснил Лайфу, что расширение программы материнского капитала вызвано необходимостью решать демографические проблемы и, вероятно, существующие условия будут дополнены новыми возможностями.

— Как только в России программу маткапитала распространили на первого ребёнка, произошёл демографический всплеск, но сейчас его нет. В условиях, когда наша страна вынужденно проводит спецоперацию, для граждан с детьми важно быть уверенными в возможности получить и воспользоваться господдержкой, поэтому любые возможности расширения программы востребованы. Рождение второго и третьего ребёнка не должно вызывать материальных трудностей, а идея о том, что много детей в семье, — это нормально, нуждается в закреплении в качестве национального ориентира.

Какая сумма выплат положена

По закону выплата из маткапитала должна составлять не менее 100% от детского прожиточного минимума в регионе. Поэтому в разных субъектах она может быть разной. Например, в Москве это 18 770 рублей, в Петербурге — 14 641 рубль, в Мурманской области — 22 770 рублей, а, например, на Чукотке — 34 859 рублей. Узнать точный размер выплат для своего региона можно из постановления регионального правительства или посмотреть в этой сводной таблице.

Выплату назначает Социальный фонд России ( СФР ). При исчислении среднедушевого дохода (того самого, который должен быть менее детского прожиточного минимума) для расчёта используется только фактический доход семьи, без учёта имущества. При этом сумма дохода рассматривается уже после уплаты всех положенных налогов и в неё не включаются стипендии, алименты, проценты по вкладам, суммы, полученные от продажи имущества, компенсации и единовременная помощь, региональный маткапитал.

Фото © shutterstock

Кроме того, не подлежат учёту для назначения выплат и любые доходы мобилизованных.

Получить выплату из маткапитала

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время до того, как ребёнку исполнится три года. Сделать это можно в многофункциональном центре (МФЦ), в клиентской службе СФР по месту жительства либо онлайн через сервис "Госуслуги". Рассмотрение заявления осуществляется в течении десяти рабочих дней. Надо быть готовым, что при положительном решении для зачисления выплат потребуется счёт карты МИР. Кстати, закон не запрещает получать на одного и того же ребёнка одновременно и выплату из маткапитала, и единое пособие, назначаемое на детей до 17 лет.

Для справки: единое пособие на детей до 17 лет назначается с 1 января 2023 года, если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум в субъекте. Данная выплата не включает в себя единовременное пособие при рождении ребёнка (оно положено одному из работающих родителей и в 2023 году составляет 23 011 рублей).

— Возможность получения дополнительных выплат на детей за счёт маткапитала на данный момент более чем востребована, ведь полученные деньги можно потратить уже сейчас и их не съедает инфляция, — поясняет Алексей Подпалый, генеральный директор ООО "Федеральное кадастровое агентство". — Пока такие выплаты могут быть назначены не всем, а только семьям со среднедушевым доходом не более двух прожиточных минимумов. Вероятно, это некий механизм "страховки" от простого обналичивания маткапитала, ведь заявление на выплату проходит через СФР.

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий Воспользовались ли вы выплатами из материнского капитала? 0 Да, для меня важно тратить деньги сейчас, а не в будущем Нет, маткапитал пригодится мне для других целей Нет, я не прохожу по критериям, хотя возможность интересная У меня нет детей, на которых положен маткапитал

Авторы Максим Греков