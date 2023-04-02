Учёные назвали уникальную особенность, которая есть у каждого долгожителя

Долгожители обладают уникальным типом иммунных клеток, которые и помогают им достичь глубокой старости. К такому выводу пришли учёные из Медицинской школы Бостонского университета имени Арама Чобаняна и Эдварда Аведисяна, результаты их исследования опубликованы в журнале Medical Xpress.

В ходе эксперимента специалисты провели секвенирование отдельных мононуклеарных клеток периферической крови (PBMC). Биоматериал был взят у семи добровольцев старше 100 лет. В итоге их анализ подтвердил наблюдения, сделанные ещё в предыдущих научных работах, — долгожители действительно имеют уникальные иммунные клетки.

Когда люди в течение жизни заболевают и потом выздоравливают от инфекций, их иммунная система учится адаптироваться. Однако чем старше становится человек, тем, как правило, больше снижается эта способность. При этом, как подчеркнули исследователи, у долгожителей есть те самые иммунные клетки, которые помогают бороться с различными инфекциями.

"Наши данные подтверждают гипотезу о том, что у столетних людей есть защитные факторы, которые позволяют им восстанавливаться после болезней и достигать исключительной старости", — заключают учёные.