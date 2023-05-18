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18 мая, 15:52

Три модели обуви на лето 2023, которые вечно возглавляют топ модных трендов

Если вы думаете, какую же обувь носить в жару и стремительно приближающееся лето, мы поможем определиться. Рассмотрим конкретные модели, которые превратят вас в настоящую стилягу.

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Подбирая себе образ на лето, большинство людей отдают предпочтение практичности, а не красоте или дизайну обуви. Но, согласитесь, приятно ходить с комфортом, а при этом ещё и выглядеть шикарно. Чтобы показать окружающим, насколько вы разбираетесь в модных трендах, присмотритесь к этим моделям обуви на лето 2023.

Мюли на каблуках — тренд обуви на лето 2023

Не только сандалии и летние кроссовки: какую обувь носить летом 2023. Фото © Shutterstock

Не только сандалии и летние кроссовки: какую обувь носить летом 2023. Фото © Shutterstock

Какая модная обувь не покидает списков трендов уже который сезон: удобные, элегантные и такие восхитительные мюли на каблуках. И объяснить популярность этой модели обуви летом 2023 вполне легко — не нужно волноваться и думать о неудобных и уродских застёжках или шнурках, которые постоянно развязываются. Хотите произвести впечатление на свидании или просто прогулке? Присмотритесь к модели обуви минималистичного дизайна и на небольшом каблуке.

Классика модного летнего сезона — босоножки с тонкими ремешками

Какую обувь выбрать на лето 2023, чтобы оставаться стильной? Фото © Shutterstock

Какую обувь выбрать на лето 2023, чтобы оставаться стильной? Фото © Shutterstock

Говоря про элегантность, невозможно не упомянуть эту модель обуви к лету 2023. Босоножки с тонкими ремешками в предстоящем модном сезоне окажутся на пике популярности. Хотя, как мы и говорили, эта модель обуви всегда остаётся одной из самых модных и стильных. С чем носить босоножки? Они будут отлично смотреться с любой одеждой: от классических брюк до расслабленных карго и шёлковых юбок макси.

Идеальная обувь на лето 2023 — кожаные шлёпки

Кожаные шлёпки — удобная и стильная обувь на лето 2023. Фото © Getty Images / Christian Vierig

Кожаные шлёпки — удобная и стильная обувь на лето 2023. Фото © Getty Images / Christian Vierig

И самый идеальный вариант обуви на лето — кожаные шлёпки. Но почему их так любят все без исключения, продолжая каждый год ставить в топ моделей сезона? Всё просто. Эта обувь летом поможет вам не только выглядеть стильно, но и оставаться в комфорте. Шлёпки отлично подходят для прогулок на долгие дистанции, эту модель обуви на лето также легко сочетать с привычными вещами. Одинаково хорошо будут смотреться как с шифоновыми платьями, брюками свободного кроя, юбками миди или мини и, конечно же, джинсовыми шортами.

Чтобы летом 2023 блистать, важно не только подобрать подходящую вам одежду, но и в целом сделать образ стильным. Посмотрите на модные окрашивания и необычные оттенки волос, которые точно добавят изюминку. И не забывайте, что этим летом, чтобы не прослыть чудачкой, лучше не носить определённые модели шорт.

Какой фасон шорт ни в коем случае нельзя носить летом 2023-го

Какой фасон шорт ни в коем случае нельзя носить летом 2023-го

Елизавета Терешкова
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