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19 мая, 11:55

Эти 10 человек выиграли пожизненный запас всякой всячины, и вот чем для них это обернулось

Герои нашей статьи действительно оказались в завидном положении. Но так ли они счастливы на самом деле и каково это — ни в чём не нуждаться?

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Выиграть пожизненный запас чего-нибудь — мечта многих людей. Для некоторых это означает, что они никогда не будут испытывать дефицита в нужных вещах, а другие мечтают о бесконечном количестве развлечений. Однако, как показывает опыт, победа в таких конкурсах может обернуться не только радостью, но и проблемами. Собрали десять историй от пользователей Reddit.

"Я выиграл бесплатный массаж на всю жизнь. По факту два сеанса в неделю. Это было очень хорошо, я своей жизни без этого уже не представлял. Знал весь персонал салона, бывал у всех мастеров. <…> Когда это место закрылось, я осознал, насколько на самом деле дорогое занятие — массаж... Уже целую вечность на него не ходил", — Top-Dream-562.

"Мой отчим выиграл пожизненный запас смазки WD-40 в 90-х годах. Они прислали ему четыре банки по 50 мл. Он умер в 2019 году, а у моей мамы осталось ещё две банки", — Sea_Ganache620.

Истории победителей конкурсов на Reddit. Фото © Shutterstock

Истории победителей конкурсов на Reddit. Фото © Shutterstock

"30 лет назад, когда я был ребёнком, мой отец сказал, что выиграл бесплатные купоны на пиццу (кажется, это была Dominos?), и у него была огромная стопка этих маленьких флаеров, каждая на бесплатную большую пиццу. Также он говорил, что мы должны быть осторожны, используя купоны. Поэтому мы только изредка предъявляли флаеры. Сейчас-то я всё понимаю: отец работал тогда в типографии и не был порядочным гражданином. Я уверен, что он не выиграл эти листовки…" shyblonde83.

"Это произошло в конце 90-х. В местном баре проводился конкурс мокрых футболок, победительнице которого обещали бесплатные напитки в заведении до конца жизни. В результате бар был переполнен, пришла куча девушек и парней. Дама моего друга заняла первое место. Она была в восторге. Он тоже... Через несколько недель здание снесли. Оказывается, владельцы знали, что бар скоро снесут, и просто хотели устроить последнюю вечеринку", — pilot4hire70.

Пожизненный запас чего-нибудь: счастье или проблема? Фото © Shutterstock

Пожизненный запас чего-нибудь: счастье или проблема? Фото © Shutterstock

"В качестве утешительного приза за проигрыш в телевизионном игровом шоу мне дали попкорн, девчачий велосипед и "пожизненный запас" тушёной говядины. Попкорн я кому-то передарил и продал велосипед. Когда прибыла тушёная говядина, это оказался один ящик с 12 банками. Попробовал первую и понял, что остальных 11 действительно хватит на всю жизнь", — OrwellWasRight101.

"Я выиграл пожизненный запас пончиков (по 12 в день) в местной пекарне. Это продолжалось два года, пока владелец не умер и его сын-козёл не возглавил бизнес", — Пользователь Reddit.

"Десять лет назад я выиграл в лотерею Cash 4 Life тысячу долларов каждую неделю. Каждый год я посылаю им доказательства, что все ещё жив, а они мне чек на 52 000 долларов по почте", — rileyrulesu.

Победа в лотерее: как я получаю тысячи долларов каждую неделю уже десять лет. Фото © Shutterstock

Победа в лотерее: как я получаю тысячи долларов каждую неделю уже десять лет. Фото © Shutterstock

"Пожизненный запас конфет M&M’s. Прислали сразу 52 мешка..."TrustworthyEnough.

"Мой дедушка выиграл год тако от сети закусочных Taco Bell. По правилам это означало, что он мог брать одно блюдо в день. Он забирал сразу семь тако каждое воскресенье, чтобы накормить свою семью из пятерых детей", phenomenalrocklady.

"Мой папа выиграл пожизненный запас кошачьего корма, но а) они доставили всё сразу и б) нашим кошкам этот вкус не понравился (ну конечно же!). Пожертвовали всё это добро местному приюту для животных. Они были очень довольны!" HazelKathleen.

10 историй от реальных людей, как им удалось перестать беспокоиться по пустякам и начать наслаждаться жизнью

10 историй от реальных людей, как им удалось перестать беспокоиться по пустякам и начать наслаждаться жизнью

Сергей Трофимов
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