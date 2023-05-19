Эти 10 человек выиграли пожизненный запас всякой всячины, и вот чем для них это обернулось

Выиграть пожизненный запас чего-нибудь — мечта многих людей. Для некоторых это означает, что они никогда не будут испытывать дефицита в нужных вещах, а другие мечтают о бесконечном количестве развлечений. Однако, как показывает опыт, победа в таких конкурсах может обернуться не только радостью, но и проблемами. Собрали десять историй от пользователей Reddit.

"Я выиграл бесплатный массаж на всю жизнь. По факту два сеанса в неделю. Это было очень хорошо, я своей жизни без этого уже не представлял. Знал весь персонал салона, бывал у всех мастеров. <…> Когда это место закрылось, я осознал, насколько на самом деле дорогое занятие — массаж... Уже целую вечность на него не ходил", — Top-Dream-562.

"Мой отчим выиграл пожизненный запас смазки WD-40 в 90-х годах. Они прислали ему четыре банки по 50 мл. Он умер в 2019 году, а у моей мамы осталось ещё две банки", — Sea_Ganache620.

Истории победителей конкурсов на Reddit. Фото © Shutterstock

"30 лет назад, когда я был ребёнком, мой отец сказал, что выиграл бесплатные купоны на пиццу (кажется, это была Dominos?), и у него была огромная стопка этих маленьких флаеров, каждая на бесплатную большую пиццу. Также он говорил, что мы должны быть осторожны, используя купоны. Поэтому мы только изредка предъявляли флаеры. Сейчас-то я всё понимаю: отец работал тогда в типографии и не был порядочным гражданином. Я уверен, что он не выиграл эти листовки…" — shyblonde83.

"Это произошло в конце 90-х. В местном баре проводился конкурс мокрых футболок, победительнице которого обещали бесплатные напитки в заведении до конца жизни. В результате бар был переполнен, пришла куча девушек и парней. Дама моего друга заняла первое место. Она была в восторге. Он тоже... Через несколько недель здание снесли. Оказывается, владельцы знали, что бар скоро снесут, и просто хотели устроить последнюю вечеринку", — pilot4hire70.

Пожизненный запас чего-нибудь: счастье или проблема? Фото © Shutterstock

"В качестве утешительного приза за проигрыш в телевизионном игровом шоу мне дали попкорн, девчачий велосипед и "пожизненный запас" тушёной говядины. Попкорн я кому-то передарил и продал велосипед. Когда прибыла тушёная говядина, это оказался один ящик с 12 банками. Попробовал первую и понял, что остальных 11 действительно хватит на всю жизнь", — OrwellWasRight101.

"Я выиграл пожизненный запас пончиков (по 12 в день) в местной пекарне. Это продолжалось два года, пока владелец не умер и его сын-козёл не возглавил бизнес", — Пользователь Reddit.

"Десять лет назад я выиграл в лотерею Cash 4 Life тысячу долларов каждую неделю. Каждый год я посылаю им доказательства, что все ещё жив, а они мне — чек на 52 000 долларов по почте", — rileyrulesu.

Победа в лотерее: как я получаю тысячи долларов каждую неделю уже десять лет. Фото © Shutterstock

"Пожизненный запас конфет M&M’s. Прислали сразу 52 мешка..." —TrustworthyEnough.

"Мой дедушка выиграл год тако от сети закусочных Taco Bell. По правилам это означало, что он мог брать одно блюдо в день. Он забирал сразу семь тако каждое воскресенье, чтобы накормить свою семью из пятерых детей", — phenomenalrocklady.