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19 мая, 10:37

Певец Shaman сделал признание насчёт своей внешности

Shaman заявил, что никогда не хотел делать татуировки

Певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, не готов делать татуировки. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

"У меня никогда их не было и желания, собственно, не было. <…> Вроде их сейчас успешно удаляют, но всё равно", — сказал Дронов.

По его словам, супруга отнеслась к новому образу певца, без дредов, положительно. Он отметил, что жена полюбила его изначально не за причёску, а за внутренний мир, содержание, характер.

Shaman прогулялся по Красной площади в новом клипе на песню "Мы"

Shaman прогулялся по Красной площади в новом клипе на песню "Мы"

Ранее эстрадный певец Андрей Губин назвал Shaman старомодным, а его творчество — нафталином. По его словам, для грандиозного успеха нужно постоянно создавать что-нибудь "новое и интересное", а в музыке Дронова этого нет.

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VK / Shaman

Светлана Оперук
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