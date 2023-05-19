Певец Shaman сделал признание насчёт своей внешности

Певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, не готов делать татуировки. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

"У меня никогда их не было и желания, собственно, не было. <…> Вроде их сейчас успешно удаляют, но всё равно", — сказал Дронов.

По его словам, супруга отнеслась к новому образу певца, без дредов, положительно. Он отметил, что жена полюбила его изначально не за причёску, а за внутренний мир, содержание, характер.