Без денег не беспокоить: Звезда "Папиных дочек" решила найти "партнёра для выплаты ипотеки"
Актриса Дарья Мельникова начала искать партнёра для совместной выплаты ипотеки
Актриса Дарья Мельникова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / melnikovadsh
Актриса Дарья Мельникова опубликовала в соцсетях фото в купальнике на берегу океана. Звезда "Папиных дочек" в подписи к снимку заявила, что ищет партнёра, который помог бы ей выплачивать ипотеку.
"Ну что ж, ищу партнёра для совместной… выплаты ипотеки. Фото с солнышком прилагается. Неплатёжеспособных просьба не беспокоить и даже не листать до солнышка. Фотографии этого года. Свежие", — написала артистка.
Актриса Дарья Мельникова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / melnikovadsh
Мельникова является бывшей женой актёра Артура Смольянинова*, который нелестно высказывался о российской спецоперации на Украине. В браке у пары появились на свет двое детей. Как пишет сайт kp.ru, Смольянинов уехал из России и оставил здесь не только детей и экс-супругу, но и свою мать. Последняя заявляла, что у сына нет в РФ ни недвижимости, ни счетов. Судя по всему, детям актёр финансово не помогает. В соцсетях Мельникова сообщала, что купила квартиру для себя и для детей в ипотеку. Кредит она погашает самостоятельно. Актриса посетовала, что ей сложно это делать в одиночку.
Напомним, в январе Смольянинов заявил, что готов сражаться за Украину, ему безразлична судьба России, её будущее и границы — пусть даже от РФ останется "одна область, а всё остальное превратится в радиоактивный пепел". Его слова осудили публицист Дмитрий Гоблин Пучков и депутат Денис Майданов. Позднее мать Смольянинова заявила, что актёра якобы на самом деле неправильно поняли. 13 января его признали иностранным агентом.
*Признан иностранным агентом и внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.