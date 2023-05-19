Без денег не беспокоить: Звезда "Папиных дочек" решила найти "партнёра для выплаты ипотеки"

"Ну что ж, ищу партнёра для совместной… выплаты ипотеки. Фото с солнышком прилагается. Неплатёжеспособных просьба не беспокоить и даже не листать до солнышка. Фотографии этого года. Свежие", — написала артистка.

Мельникова является бывшей женой актёра Артура Смольянинова*, который нелестно высказывался о российской спецоперации на Украине. В браке у пары появились на свет двое детей. Как пишет сайт kp.ru, Смольянинов уехал из России и оставил здесь не только детей и экс-супругу, но и свою мать. Последняя заявляла, что у сына нет в РФ ни недвижимости, ни счетов. Судя по всему, детям актёр финансово не помогает. В соцсетях Мельникова сообщала, что купила квартиру для себя и для детей в ипотеку. Кредит она погашает самостоятельно. Актриса посетовала, что ей сложно это делать в одиночку.