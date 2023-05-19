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19 мая, 11:34

Без денег не беспокоить: Звезда "Папиных дочек" решила найти "партнёра для выплаты ипотеки"

Актриса Дарья Мельникова начала искать партнёра для совместной выплаты ипотеки

<p>Актриса Дарья Мельникова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / melnikovadsh</p>

Актриса Дарья Мельникова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / melnikovadsh

Актриса Дарья Мельникова опубликовала в соцсетях фото в купальнике на берегу океана. Звезда "Папиных дочек" в подписи к снимку заявила, что ищет партнёра, который помог бы ей выплачивать ипотеку.

"Ну что ж, ищу партнёра для совместной… выплаты ипотеки. Фото с солнышком прилагается. Неплатёжеспособных просьба не беспокоить и даже не листать до солнышка. Фотографии этого года. Свежие", — написала артистка.

Актриса Дарья Мельникова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / melnikovadsh

Актриса Дарья Мельникова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / melnikovadsh

У Артура Смольянинова нашли долги перед налоговой

У Артура Смольянинова нашли долги перед налоговой

Мельникова является бывшей женой актёра Артура Смольянинова*, который нелестно высказывался о российской спецоперации на Украине. В браке у пары появились на свет двое детей. Как пишет сайт kp.ru, Смольянинов уехал из России и оставил здесь не только детей и экс-супругу, но и свою мать. Последняя заявляла, что у сына нет в РФ ни недвижимости, ни счетов. Судя по всему, детям актёр финансово не помогает. В соцсетях Мельникова сообщала, что купила квартиру для себя и для детей в ипотеку. Кредит она погашает самостоятельно. Актриса посетовала, что ей сложно это делать в одиночку.

Напомним, в январе Смольянинов заявил, что готов сражаться за Украину, ему безразлична судьба России, её будущее и границы — пусть даже от РФ останется "одна область, а всё остальное превратится в радиоактивный пепел". Его слова осудили публицист Дмитрий Гоблин Пучков и депутат Денис Майданов. Позднее мать Смольянинова заявила, что актёра якобы на самом деле неправильно поняли. 13 января его признали иностранным агентом.

Охлобыстин заступился за бывшую жену Смольянинова, обвинив актёра в рукоприкладстве

Охлобыстин заступился за бывшую жену Смольянинова, обвинив актёра в рукоприкладстве

*Признан иностранным агентом и внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.

Иван Косицын
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