Психолог объяснила, почему неправильно называть Караулову больной на голову из-за любви пылесосить по 3 раза на дню
Новая ведущая "Кто хочет стать миллионером" призналась в любви к чистоте, и на неё обрушился хейт. Все обвиняют звезду в психическом расстройстве. Но так ли это на самом деле, Лайф выяснял у клинического психолога.
Юлианна Караулова. Обложка © VK / karaulova_official
На днях певица добродушно рассказала о своём маленьком хобби, чистосердечно признавшись, что может пылесосить по несколько раз на дню, когда выдаётся такая возможность. Ведь из-за плотного графика держать дом в чистоте ей чаще всего помогает домработница. "Обожаю пылесосить, и если я дома, то могу делать это несколько раз в день. Мои родные над этим смеются. Просто я фанатик чистоты", — сказала Юлианна Караулова.
Услышав словосочетание "фанатик чистоты" и "делать это несколько раз в день", Интернет наполнился негативом и обвинениями. Мол, только больные на голову люди станут пылесосить по три раза на дню. Прояснить ситуацию и выяснить, так ли всё на самом деле, Лайф решил у клинического психолога Ирины Коржаевой.
"Ну нравится человеку звук пылесоса. Может, шум волн напоминает, успокаивает. К тому же полезная привычка справиться с нервами, очень распространена среди выросших детей ворчливых родителей", — сказал специалист.
Юлианна Караулова призналась, что помешана на чистоте. Когда любовь пылесосить переходит в психологическое отклонение? Фото © VK / karaulova_official
Но, как и везде, есть в психологии нюансы, отделяющие норму от патологии. Ирина поясняет: "Когда человек активно наводит порядок вокруг себя, это может говорить о потребности порядка внутри себя. Если же эта привычка сформировалась ещё в детстве, то такие променады с пылесосом — попытка обрести не только внутренний порядок, но и потребность в одобрении и поддержке".
Клинический психолог делает также особый акцент, говоря, что, если человек не может комфортно для себя отказаться от привычки, можно говорить о форме его зависимости. Чаще всего повторяющиеся ритуалы, приносящие облегчение, как пылесос Карауловой, это некое проявление ОКР. "Самое главное — определить для себя точку невозврата, когда проявления станут усиливаться, и вовремя обратиться за помощью", — подвела итог эксперт Ирина Коржаева.
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