"Жить и радоваться": 97-летний композитор Зацепин раскрыл главный секрет долголетия

"А ещё я стараюсь жить настоящим днём и радоваться. Надо жить настоящим и быть оптимистом. Мне очень интересно жить. И с каждым днём всё интереснее и интереснее. Раньше я думал, что в 70 лет, если доживу, мне станет скучно. А вот нет", — сообщил Зацепин.