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19 мая, 04:08

"Жить и радоваться": 97-летний композитор Зацепин раскрыл главный секрет долголетия

97-летний композитор Зацепин: Секрет долголетия — радость жизни

Секрет долголетия 97-летнего популярного российского композитора Александра Зацепина кроется в его умению радоваться жизни. В этом он признался в интервью "Мосленте".

"А ещё я стараюсь жить настоящим днём и радоваться. Надо жить настоящим и быть оптимистом. Мне очень интересно жить. И с каждым днём всё интереснее и интереснее. Раньше я думал, что в 70 лет, если доживу, мне станет скучно. А вот нет", — сообщил Зацепин.

Композитор рассказал, что каждый день просыпается в семь утра, делает зарядку и самомассаж. Также он выпивает литр воды, чай, кофе, ест готовую еду и абсолютно не употребляет сахар.

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Wikipedia / A.Savin

Анатолий Симоненко
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