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19 мая, 01:21

Продюсер Бардаш предложил свою версию "прощения" уехавших из России знаменитостей

Продюсер Бардаш: Покинувшим Россию звёздам стоит посетить Донбасс

Уехавшие из России звёзды смогут вернуться лишь после того, как пройдут процесс перевоспитания, а помочь в этом сможет поездка в Донбасс. Такое мнение в беседе с телеканалом "360" высказал музыкант, создатель групп Quest Pistols, "Грибы", "Нервы" и других проектов Юрий Бардаш.

По его мнению, тщеславные звёзды просто привыкли к поклонению и подаркам, а когда началась спецоперация, не все из них смогли проявить патриотические чувства. Теперь же, по словам Бардаша, тем, кто хочет вернуться, извинений через ролик будет недостаточно. С ними нужно провести глубокую патриотическую работу, а перевоспитаться и осознать всё им поможет поездка в Донбасс, считает он.

"Помыть руки из баклажек, не мыться немного, поговорить с людьми. Вот эта реабилитация, которую мы им можем предложить, моё мнение, нашим артистам. Русский человек милосерден, русская культура милосердна", — сказал Бардаш.

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Арина Родионова
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