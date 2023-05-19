Продюсер Бардаш предложил свою версию "прощения" уехавших из России знаменитостей

Уехавшие из России звёзды смогут вернуться лишь после того, как пройдут процесс перевоспитания, а помочь в этом сможет поездка в Донбасс. Такое мнение в беседе с телеканалом "360" высказал музыкант, создатель групп Quest Pistols, "Грибы", "Нервы" и других проектов Юрий Бардаш.

По его мнению, тщеславные звёзды просто привыкли к поклонению и подаркам, а когда началась спецоперация, не все из них смогли проявить патриотические чувства. Теперь же, по словам Бардаша, тем, кто хочет вернуться, извинений через ролик будет недостаточно. С ними нужно провести глубокую патриотическую работу, а перевоспитаться и осознать всё им поможет поездка в Донбасс, считает он.

"Помыть руки из баклажек, не мыться немного, поговорить с людьми. Вот эта реабилитация, которую мы им можем предложить, моё мнение, нашим артистам. Русский человек милосерден, русская культура милосердна", — сказал Бардаш.