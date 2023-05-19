В Союзе дачников раскрыли секреты хорошей рассады

В мае многие дачники сталкиваются с тем, что их рассада погибла. В таком случае приходится докупать саженцы, чтобы не остаться без урожая. Как избежать ошибок, рассказал глава Союза дачников Подмосковья и депутат Государственной думы Никита Чаплин.

По его словам, для получения хорошей рассады важно выполнить ряд условий: купить качественные семена, выбрать подходящие время и место посева, а также хороший грунт. Кроме того, нужно помнить про должный полив. По словам эксперта, семена стоит хранить в бумажных пакетах или стеклянных ёмкостях при температуре до +13 °C.

"В полиэтилене или пластике семена могут выпреть и заплесневеть, даже если внешне это не будет заметно. Грунт ни в коем случае нельзя брать осенью со своего огорода: он уже отдал все питательные вещества и может быть заражён бактериями, которые смело доживут до весны, если вы будете держать землю в тёплом помещении. Поэтому лучше приобрести грунт в специализированном магазине", — отметил Чаплин в беседе с РИА ФАН.

Он посоветовал пользоваться лунным календарём и внимательно следить за погодой. Также важно, чтобы рассада получала достаточно солнечного света. При посеве лунки должны располагаться на расстоянии полутора сантиметров друг от друга. Полить землю нужно до того, как поместить семена.

После посева ёмкости лучше поставить в тёмное и тёплое место. Как только будут первые всходы, необходимо переместить рассаду в прохладное пространство, где много света, и периодически поливать. Сначала лучше пользоваться пульверизатором, а позже — бутылкой с небольшим горлышком. Специалист советует чаще проветривать помещение.

"После пикирования, которое происходит на фазе наличия у саженца двух-трёх настоящих листьев, стоит подкормить вашу рассаду удобрением, которое подойдёт определённой культуре на данном этапе развития. Ни в коем случае не занимайтесь "уравниловкой", к каждому растению нужен свой подход", — подчеркнул эксперт.