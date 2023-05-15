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Опубликовано 15 мая 2023, 13:44
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В Госдуме объяснили, кому придётся сносить дачные бани и теплицы после 1 сентября

Депутат Чаплин разъяснил, придётся ли сносить дачные бани и сараи с 1 сентября

С 1 сентября 2023 в России начнут действовать новые критерии для строений и сооружений вспомогательного использования на участках. Придётся ли дачникам сносить сараи и теплицы, рассказал в интервью "Российской газете" депутат ГД, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Парламентарий пояснил, что подобные постройки предназначены для бытовых нужд и получать разрешения на их строительство не нужно. Но они не должны нарушать действующие градостроительные нормы: здание не должно иметь более трёх этажей, а высоту — не больше 20 метров.

"Для строительства каждого вида объекта важно также соблюдать существующие строительные, санитарные нормы и правила, обязательно следует соблюдать отступы от границ участков", — сказал Чаплин.

В случае таких нарушений от строения придётся избавиться, а при соответствии нормам можно не волноваться — сносить ничего не придётся.

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Ирина Фальке
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