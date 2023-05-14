Юристы рассказали о нововведении, которое спасёт от ошибок при строительстве дома

Для того чтобы построить дом, в том числе частный, необходимо оформить независимую экспертизу проекта и надзор за строительством дома. Разумеется, не бесплатно для будущих жильцов, передаёт телеканал "360", ссылаясь на новую инициативу Российского союза строителей.

По словам председателя комитета организации Константина Пороцкого, эта мера нужна, чтобы привлечь профессионалов на рынок возведения индивидуального жилья, повысить безопасность и упростить получение ипотеки на строительство. Это увеличит стоимость постройки примерно на 10–15%.

Как считает член думского Комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, это касается как строительства коттеджей, так и небольших построек в сельской местности. Возведение бани или кладовки не потребует дополнительных документов. Специалист подчеркнул, что нелишним было бы создать реестр типовых проектов домов с учётом климатических зон с заранее прописанными бюджетами.

"Нужно не только чётко описать объём обязательных процедур, но и строго регламентировать их стоимость и порядок проведения", — пояснил Якубовский.

Эксперты выделили и другие плюсы инициативы. Например, девелоперы смогут расширить список своих услуг, а клиенты — получать нужные документы при найме рабочих бригад, а также независимую оценку. Правда, и без рабочей бригады при строительстве своими руками экспертизы всё равно не избежать.

По словам адвоката Майи Шевцовой, стоимость услуг организаций, которые занимаются независимой экспертизой строительных проектов, начинается от 10 тысяч рублей, что не так много на фоне общих затрат на строительство дома. Шевцова предложила смотреть на эти расходы как на плату собственника за безопасность своего дома ещё на стадии возведения.

В противном случае, пояснила эксперт, если при закладке фундамента произошла ошибка и здание деформировалось, могут потребоваться снос дом и выстраивание его заново. Поэтому проектная документация поможет заранее всё спланировать, а независимый надзор проконтролирует весь процесс строительства.