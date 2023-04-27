Аромат-убийца: Названы предметы быта, негативно влияющие на лёгкие и сердце

Британский доктор Амир Хан предупредил о том, что предметы интерьера и домашнего обихода не всегда так безобидны, как кажутся. Некоторые из них способны вызывать заболевания лёгких и сердца.

"Когда мы обычно думаем о загрязнении воздуха, мы думаем о внешнем мире — автомобилях, самолётах, выбросах — такого рода вещах <…> Но есть обычные предметы домашнего обихода, способные загрязнять интерьер наших домов", — рассказал доктор, слова которого приводит газета Express.

Медик отметил, что в целях сохранения здоровья необходимо воздержаться от использования различных аромаламп, палочек и свечей. При горении они выделяют в воздух микрочастицы, которые негативно влияют на лёгкие и сердце. Если совсем отказываться от ароматерапии не хочется, то после применения свечей стоит хорошо проветрить комнату.

Опасность также таят аэрозольные дезодоранты, освежители воздуха, лаки для волос, чистящие порошки, жироудалители для кухни и ванной. Во время их применения человек вдыхает токсичные частицы.

Открытый камин — ещё один источник загрязнения воздуха в доме. Продукты горения, которые образуются во время его работы, раздражают слизистую глаз и сушат кожу. К тому же они могут попасть в кровоток и вызвать различные мутации в организме. Обладателям такого предмета интерьера не стоит им пользоваться слишком часто и сидеть близко от огня.

"Я знаю, что невозможно исключить все опасности из нашего дома, но можно свести риски до минимума. Для этого купите как можно больше комнатных растений, они будут очищать воздух и радовать глаз. Установите хорошие вытяжки, следите за чистотой вентиляции и не забывайте про регулярное проветривание", — заключил Хан.