Это нормально, что в разных регионах нашей необъятной Родины одни и те же обозначения называют разными словами. Самый распространённый пример — это московский подъезд и питерская парадная. Социальные диалекты и сленг были в каждом крупном городе, поэтому гости столицы и разнорабочие могли не всегда понимать, о чём идёт речь. Вроде разговаривает человек с тобой на русском, а потом ругается непонятными словами.

И если про всякие менингитки (и что это значит) знали практически все, то вот столичные словечки могли вызывать трудности для понимания. Готовы окунуться в прошлое и вспомнить заново эти странные слова из СССР, которые говорили только в Москве?

Представьте такую ситуацию: вы приезжаете в столицу, друзья предлагают вам прогуляться по Пешков-стрит. Согласитесь? Или какая будет у вас реакция? Наверняка задумчиво попытаетесь вспомнить, что это за место такое. А знакомые начнут уговаривать, что все, кто приезжают в Москву, туда первым делом идут гулять. Догадались, что это за место? Пешков-стрит (или Бродвеем) назвали главную улицу в городе. Во времена СССР это была улица Горького.

Горожане во время прогулки по улице Горького в Москве. 12 июня 1978 г. Фото © ТАСС / Василий Егоров

В итоге вы соглашаетесь, прогуливаетесь с приятелями, и в какой-то момент они останавливаются напротив входа в какое-то заведение, откуда доносится громкая музыка, и говорят: "Зайдём? Уж очень хочется постилять". Помните, что означало это слово? Или, может, не знаете вовсе? Подсказываем: этим занимались и в СССР, и до него, и даже сейчас. Ладно, не станем больше вас томить. Стилять — на советском сленге москвичей означало танцевать.

Натанцевались. И вот вас зовут дальше хилять. "Что это вообще значит?" — подумает растерянный гость столицы, оказавшись снова на улице. Но мы-то с вами прекрасно помним сленг и то, как говорили в СССР, правда? И вы, конечно же, знаете, что советские москвичи имели в виду, не так ли? Подсказываем: это связано с первой загадкой. Бинго! Хилять — это прогуливаться.

Гуляете вы по главной улице советской Москвы, натанцевались, наелись вкусностей. Хочется ещё продолжать праздник и смотреть местные достопримечательности, знакомиться с заведениями. Вы предлагаете, но друзья с грустными улыбками качают головой и говорят, что манюшек не осталось. Пора домой. Стоп, что? Не осталось чего… Знатоки зарубежных языков уже догадались о значении этого слова, а остальным рассказываем. Мани или манюшки — так на сленге москвичи в СССР называли деньги. Кстати, многие до сих пор так говорят.