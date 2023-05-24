В РПЦ призвали учителей говорить со школьниками о духовном вреде мата

В школах учителя должны рассказывать детям на уроках о духовном вреде мата. Так считает глава Синодального миссионерского отдела Московского патриархата, член Высшего церковного совета РПЦ епископ Луховицкий Евфимий (Моисеев).

По его словам, все дети сейчас пользуются Интернетом, а там блогеры активно используют ненормативную лексику. Он считает, что эта тенденция получила "колоссальное распространение".

"Мне представляется важным говорить об этом на уроках в школе: о происхождении этой лексики, о её назначении, о том духовном вреде, который она может нанести. А ведь в школах об этом не говорится", — сказал епископ в беседе с ТАСС.

Он считает, что молодёжи нужно показывать высокие образцы правильной русской речи, вдохновлять детей этой красотой. Представитель РПЦ считает неверным мнение о том, что мат является неотъемлемой частью русского языка. По его словам, такая лексика происходит от языческих культов, а в её основе лежит идея "поругания материнства".