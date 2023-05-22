В Госдуме призвали изменить закон для спасения психики детей от Хагги Вагги

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Мария Бутина объявила о необходимости изменений в законодательстве РФ для того, чтобы защитить психику детей от Хагги Вагги. Она призывает детально оценить возможный вред от зубастого персонажа видеоигры Poppy Playtime в жанре хоррор.

Бутина находит облик этих игрушек слишком зловещим, что неудивительно: улыбка Хагги Вагги демонстрирует множество острых зубов. В сентябре 2022 года Мария заявила, что персонаж — "жуткое чудовище". В декабре 2022 года "Роскачество" обнаружило в игрушках превышение уровня фенола, после чего их стали отзывать с продажи целыми партиями. В настоящий момент недостатки изделий устранены, поэтому их снова можно найти в продаже, однако Бутина считает, что они по-прежнему представляют угрозу для детей.

"Моя позиция за это время не изменилась. Я свои принципы и взгляды не меняю. Сейчас требуется изменение нормативно-правовой базы для того, чтобы провести полноценную экспертизу. Нужно, чтобы вопрос был не в токсичности игрушек, а в их психологическом вреде для здоровья детей", — объяснила парламентарий в беседе с изданием "Подмосковье сегодня".

Она заметила, что по нынешним законодательным нормам нет смысла проводить исследование влияния этих игрушек на детскую психику, потому что регламент такой проверки попросту не определён.

"Мы работаем над тем, чтобы привести эту норму в порядок. Кроме того, до этого времени я обращусь в "Роскачество" с просьбой изучить, как токсичные игрушки могут быть доступны для покупки нашим детям", — подытожила депутат.