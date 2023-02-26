Под Липецком сожгли из огнемёта чучело Хагги Вагги на Масленицу

В Липецкой области сожгли чучело детской игрушки Хагги Вагги во время празднования Масленицы. Кадры появились в Сети и вызвали неоднозначную реакцию.

В Липецкой области сожгли чучело детской игрушки Хагги Вагги. Видео © VK / "Липецк ВКонтакте"

Огромного зубастого персонажа поставили вместо традиционной соломенной бабы на площади в селе Аргамач-Пальна. А само сожжение организаторы превратили в шоу. Мужчина с огнемётом бодро выскочил в центр и, пританцовывая, спалил Хагги Вагги. Большинству из зрителей идея понравилась, ведь с этой заморской игрушкой давно пора распрощаться.

"А нельзя ли всех Хагги Вагги собрать и оптом это уродство сжечь?" — написал один из пользователей в комментарии.

Но нашлись и те, кто засомневался, что дети правильно поняли случившееся, ведь на их глазах сжигают игрушку, которую кто-то уже успел получить в подарок и, возможно, полюбить. Тем более шоу с огнемётом слегка напоминало кадры из фильма-хоррора. Пользователи тут же вспомнили, что на Масленицу в этом селе уже сжигали Короля ночи из "Игры престолов", Волан-де-Морта из "Гарри Поттера" и даже чучело коронавируса.

В местной администрации парировали, что сжигание соломенной женщины тоже со стороны может показаться негуманным, а тут детям наглядно продемонстрировали, что добро всегда побеждает зло.