Под Липецком сожгли из огнемёта чучело Хагги Вагги на Масленицу
В Липецкой области на Масленицу сожгли чучело Хагги Вагги из огнемёта
В Липецкой области сожгли чучело детской игрушки Хагги Вагги во время празднования Масленицы. Кадры появились в Сети и вызвали неоднозначную реакцию.
В Липецкой области сожгли чучело детской игрушки Хагги Вагги. Видео © VK / "Липецк ВКонтакте"
Огромного зубастого персонажа поставили вместо традиционной соломенной бабы на площади в селе Аргамач-Пальна. А само сожжение организаторы превратили в шоу. Мужчина с огнемётом бодро выскочил в центр и, пританцовывая, спалил Хагги Вагги. Большинству из зрителей идея понравилась, ведь с этой заморской игрушкой давно пора распрощаться.
"А нельзя ли всех Хагги Вагги собрать и оптом это уродство сжечь?" — написал один из пользователей в комментарии.
Но нашлись и те, кто засомневался, что дети правильно поняли случившееся, ведь на их глазах сжигают игрушку, которую кто-то уже успел получить в подарок и, возможно, полюбить. Тем более шоу с огнемётом слегка напоминало кадры из фильма-хоррора. Пользователи тут же вспомнили, что на Масленицу в этом селе уже сжигали Короля ночи из "Игры престолов", Волан-де-Морта из "Гарри Поттера" и даже чучело коронавируса.
В местной администрации парировали, что сжигание соломенной женщины тоже со стороны может показаться негуманным, а тут детям наглядно продемонстрировали, что добро всегда побеждает зло.
Напомним, в Калужской области в арт-парке "Никола-Ленивец" вместо обычной соломенной бабы на Масленицу сожгли конструкцию "Четвёртая стена". В этом арт-объекте якобы был скрыт определённый смысл.
VK / "Липецк ВКонтакте"