Под Калугой вместо соломенной бабы сожгли огромную "Четвёртую стену"

В Калужской области в арт-парке "Никола-Ленивец" вместо обычной соломенной бабы на Масленицу сожгли конструкцию "Четвёртая стена". В этом арт-объекте был сокрыт определённый смысл, рассказала директор арт-парка Юлия Бычкова.

"Тема Масленицы – 2023 — "Просвет". Сегодня мы сожгли арт-объект "Четвёртая стена" от студии "NOYD короткийметр". Это уникальный проект, потому что мы впервые использовали конструкцию с секретом — круглой "заплаткой" в двух из четырёх стен, и секрет этот раскрылся только в момент горения. Кроме того, в одну из стен мы "зашили" капсулу с анонимными посланиями от зрителей — каждый из них написал, что мешает ему двигаться вперёд. Надеемся, что все зрители смогли увидеть просвет и избавиться от преград, что им мешали", — пояснила ТАСС Бычкова.

Сам секрет был сокрыт в кладке, сделанной из сухостоя и веток. В монолитной стене был спрятан закрытый тканью круг, который во время сгорания образовал своего рода просвет в стене. Последний, очевидно, символизировал выход из любой сложной ситуации, которая мешает людям достигать своих целей. В этом году в парк пришли 3,5 тысячи человек.

Это не первый необычный объект, который сжигают в парке "Никола-Ленивец". С 2001 года там сжигали "Медиабашню", "Байконур", "Градирню", "Жар-птицу", "Пирамиду", "Бастилию" и "Вавилонскую башню".