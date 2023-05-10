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10 мая, 11:52

Россиянин избил мальчика и заставил вымаливать у собаки прощение за мат

Житель Воронежа избил подростка и заставил извиниться перед собакой за мат

В Воронеже мужчина избил школьника, посчитав, что тот оскорбительно высказался в адрес его собаки. О случившемся сообщает "TV Губерния" и публикует видео.

В Воронеже мужчина избил подростка за мат в адрес собаки. Видео © t.me / TV Губерния

Инцидент произошёл на улице Генерала Лизюкова. По словам очевидцев, мужчина был пьян. Он удерживал и избивал подростка, заставляя извиниться перед собакой за якобы матерные слова в её адрес. На кадрах видно, что дебошир действительно держит ребёнка и громко кричит на него. Предположительно, школьнику от 12 до 14 лет. Никто из участников конфликта в полицию не обратился.

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Ранее сообщалось, что уфимец испугался лая собаки в лифте и при ребёнке избил её хозяина-подростка. Медики зафиксировали у потерпевшего сотрясение мозга, контузию левого глаза и множество гематом. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

t.me / TV Губерния

Татьяна Миссуми
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