Россиянин избил мальчика и заставил вымаливать у собаки прощение за мат
Житель Воронежа избил подростка и заставил извиниться перед собакой за мат
В Воронеже мужчина избил школьника, посчитав, что тот оскорбительно высказался в адрес его собаки. О случившемся сообщает "TV Губерния" и публикует видео.
В Воронеже мужчина избил подростка за мат в адрес собаки. Видео © t.me / TV Губерния
Инцидент произошёл на улице Генерала Лизюкова. По словам очевидцев, мужчина был пьян. Он удерживал и избивал подростка, заставляя извиниться перед собакой за якобы матерные слова в её адрес. На кадрах видно, что дебошир действительно держит ребёнка и громко кричит на него. Предположительно, школьнику от 12 до 14 лет. Никто из участников конфликта в полицию не обратился.
Ранее сообщалось, что уфимец испугался лая собаки в лифте и при ребёнке избил её хозяина-подростка. Медики зафиксировали у потерпевшего сотрясение мозга, контузию левого глаза и множество гематом. Возбуждено уголовное дело.
t.me / TV Губерния