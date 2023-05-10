Россиянин избил мальчика и заставил вымаливать у собаки прощение за мат

В Воронеже мужчина избил школьника, посчитав, что тот оскорбительно высказался в адрес его собаки. О случившемся сообщает "TV Губерния" и публикует видео.

Инцидент произошёл на улице Генерала Лизюкова. По словам очевидцев, мужчина был пьян. Он удерживал и избивал подростка, заставляя извиниться перед собакой за якобы матерные слова в её адрес. На кадрах видно, что дебошир действительно держит ребёнка и громко кричит на него. Предположительно, школьнику от 12 до 14 лет. Никто из участников конфликта в полицию не обратился.