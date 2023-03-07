Уфимец испугался лая собаки в лифте и при ребёнке избил её хозяина-подростка

Инцидент произошёл в многоэтажном доме на улице Рыльского. Школьник ехал в лифте с собакой породы джек-рассел-терьер. В какой-то момент в кабину вошёл 37-летний мужчина с ребёнком. Собака вдруг начала лаять на них. Это очень не понравилось соседу, и он накинулся на подростка. На кадрах видно, как уфимец ударил школьника несколько раз, затем вытащил его из лифта и продолжил избивать, после чего скрылся.