Уфимец испугался лая собаки в лифте и при ребёнке избил её хозяина-подростка
Житель Уфы избил школьника из-за того, что его собака начала лаять в лифте
В Уфе мужчина избил 16-летнего подростка в кабине лифта жилого дома. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Batash.
Момент избиения 16-летнего школьника в Уфе. Видео © Telegram / Mash Batash
Инцидент произошёл в многоэтажном доме на улице Рыльского. Школьник ехал в лифте с собакой породы джек-рассел-терьер. В какой-то момент в кабину вошёл 37-летний мужчина с ребёнком. Собака вдруг начала лаять на них. Это очень не понравилось соседу, и он накинулся на подростка. На кадрах видно, как уфимец ударил школьника несколько раз, затем вытащил его из лифта и продолжил избивать, после чего скрылся.
Парень вернулся домой и рассказал о произошедшем родителям, которые сразу же вызвали полицию и скорую. Медики зафиксировали у подростка сотрясение мозга, контузию левого глаза и множество гематом. После инцидента школьник пролежал в больнице восемь дней. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Ранее житель Новокузнецка погиб, пытаясь поджечь квартиру с тёщей. Стало известно, что стороны так и не смогли поладить друг с другом и тогда зять решил пойти на преступление.
Telegram / Mash Batash