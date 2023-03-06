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6 марта, 14:23

Выбили зуб, сломали руку и челюсть: Экс-кандидата в депутаты Госдумы жестоко избили прямо у дома

В Челябинске избили адвоката и экс-кандидата в депутаты Госдумы Николая Кошмана

<p>Николай Кошман. Фото © t.me / <a href="https://t.me/volkova_chel/9321" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Валентина Волкова</a></p>

Николай Кошман. Фото © t.me / Валентина Волкова

В Челябинске неизвестные напали на адвоката Николая Кошмана, который два года назад выдвигался кандидатом в депутаты Госдумы от "Яблока". Мужчине сломали руку и челюсть, рассказали в самой партии.

Николай Кошман. Фото © t.me / Валентина Волкова

Николай Кошман. Фото © t.me / Валентина Волкова

"Два шва на голове. Челюсть кусками. Минус один зуб, ещё один под вопросом — он на переломе. Ссадины на шее сзади. Сломана левая рука. Правую не доломали. Ушиб. Содраны все пальцы. Левая нога вся в гематомах от колена до ступни, распухла, кровит, не могу ходить", — так описал травмы сам адвокат и добавил, что сейчас находится в больнице.

По словам жены Кошмана, мужчина подходил к подъезду дома, как вдруг на него напали двое и начали избивать. Женщина увидела всё с балкона и закричала, после чего преступники скрылись. Она также показала фотографии мужа сразу после нападения и уже в больнице с перебинтованной головой. Кошман обратился в полицию.

"Сообщение зарегистрировано в отделе полиции "Центральный " УМВД России по Челябинску сегодня около 07:00 (05:00 по Москве). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия", — подтвердили в ГУМВД России по региону.

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Ранее Лайф писал, что якутская бизнесвумен обвинила депутата от КПРФ Сергея Никонова в избиении и изнасиловании. Однако тот назвал всё клеветой и попыткой заработать на скандале.

Татьяна Миссуми
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    Комментарий

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    Алексейсегодня в 14:34

    Яблочник ? Априори он мало получил. Жалко....Нужно было до конца его.....

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