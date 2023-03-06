Выбили зуб, сломали руку и челюсть: Экс-кандидата в депутаты Госдумы жестоко избили прямо у дома

В Челябинске неизвестные напали на адвоката Николая Кошмана, который два года назад выдвигался кандидатом в депутаты Госдумы от "Яблока". Мужчине сломали руку и челюсть, рассказали в самой партии.

Николай Кошман. Фото © t.me / Валентина Волкова

"Два шва на голове. Челюсть кусками. Минус один зуб, ещё один под вопросом — он на переломе. Ссадины на шее сзади. Сломана левая рука. Правую не доломали. Ушиб. Содраны все пальцы. Левая нога вся в гематомах от колена до ступни, распухла, кровит, не могу ходить", — так описал травмы сам адвокат и добавил, что сейчас находится в больнице.

По словам жены Кошмана, мужчина подходил к подъезду дома, как вдруг на него напали двое и начали избивать. Женщина увидела всё с балкона и закричала, после чего преступники скрылись. Она также показала фотографии мужа сразу после нападения и уже в больнице с перебинтованной головой. Кошман обратился в полицию.

"Сообщение зарегистрировано в отделе полиции "Центральный " УМВД России по Челябинску сегодня около 07:00 (05:00 по Москве). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия", — подтвердили в ГУМВД России по региону.