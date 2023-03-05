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5 марта, 10:53

Бизнесвумен обвинила депутата от КПРФ в оральном изнасиловании и избиении, у него другая версия

Якутская бизнесвумен обвинила депутата от КПРФ Сергея Никонова в избиении и изнасиловании

<p>Потерпевшая бизнесвумен и депутат, которого она обвинила в изнасиловании. Обложка © t.me /<a href="https://t.me/shot_shot/48907" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> SHOT</a></p>

Потерпевшая бизнесвумен и депутат, которого она обвинила в изнасиловании. Обложка © t.me / SHOT

Предпринимательница из Якутии обвинила депутата Государственного собрания республики (Ил Тумэн) от КПРФ Сергея Никонова в избиении и оральном изнасиловании. Как узнал телеграм-канал SHOT, парламентарий отвергает все обвинения и говорит, что потерпевшая якобы хочет заработать на скандале.

Драма развернулась в гостинице "Тыгын Дархан", где 48-летняя бизнесвумен отдыхала с подругами. Там они познакомились с компанией мужчин, среди которых и был 56-летний депутат. Спустя некоторое время она пошла в номер к народному избраннику, где они и продолжили общение, распивая алкоголь.

Позднее парочка решила заняться сексом, но всё пошло не по плану: якобы у мужчины "не вышло", после чего он вышел из себя и склонил даму к оральному сексу, а затем избил до потери сознания. Проснувшись утром, избранника она не обнаружила и вызвала скорую, которая диагностировала у бизнесвумен перелом левой руки, разрыв связок на правой руке и другие побои. Захватив медсправки, предпринимательница пошла в полицию.

Сам депутат всё отрицает и заявляет, что предпринимательница его оклеветала: напилась и стала склонять его к сексу, а затем уснула. В беседе с нами он также отверг все обвинения.

"Проверка действительно проводится, но ничего этого не было, это оговор. Может быть, она хочет получить какую-то материальную выгоду из этого", — говорит Сергей Никонов.

Сейчас в ситуации разбирается полиция. Им предстоит выяснить, кто прав в данной ситуации, и принять соответствующие меры.

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Ранее Лайф писал, что в Якутии следователи раскрыли дело об убийствах и изнасилованиях 20-летней давности. Следователи изучили материалы о преступлениях, совершённых в разные годы, и вышли на след предполагаемого подозреваемого. Работа криминалистов подтвердила подозрения. Дело в отношении 50-летнего обвиняемого направлено в суд.

Оксана Попова
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