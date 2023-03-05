Бизнесвумен обвинила депутата от КПРФ в оральном изнасиловании и избиении, у него другая версия

Предпринимательница из Якутии обвинила депутата Государственного собрания республики (Ил Тумэн) от КПРФ Сергея Никонова в избиении и оральном изнасиловании. Как узнал телеграм-канал SHOT, парламентарий отвергает все обвинения и говорит, что потерпевшая якобы хочет заработать на скандале.

Драма развернулась в гостинице "Тыгын Дархан", где 48-летняя бизнесвумен отдыхала с подругами. Там они познакомились с компанией мужчин, среди которых и был 56-летний депутат. Спустя некоторое время она пошла в номер к народному избраннику, где они и продолжили общение, распивая алкоголь.

Позднее парочка решила заняться сексом, но всё пошло не по плану: якобы у мужчины "не вышло", после чего он вышел из себя и склонил даму к оральному сексу, а затем избил до потери сознания. Проснувшись утром, избранника она не обнаружила и вызвала скорую, которая диагностировала у бизнесвумен перелом левой руки, разрыв связок на правой руке и другие побои. Захватив медсправки, предпринимательница пошла в полицию.

Сам депутат всё отрицает и заявляет, что предпринимательница его оклеветала: напилась и стала склонять его к сексу, а затем уснула. В беседе с нами он также отверг все обвинения.

"Проверка действительно проводится, но ничего этого не было, это оговор. Может быть, она хочет получить какую-то материальную выгоду из этого", — говорит Сергей Никонов.

Сейчас в ситуации разбирается полиция. Им предстоит выяснить, кто прав в данной ситуации, и принять соответствующие меры.