В Москве педагога по шахматам задержали по подозрению в растлении девятилетней ученицы
Подозреваемый в домогательствах в отношении несовершеннолетней педагог по шахматам из Москвы. Фото © t.me / Mash
В Москве преподавателя по шахматам задержали по подозрению в растлении девятилетней ученицы, мужчине грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом пишет Mash.
По данным издания, 61-летний педагог переехал из Симферополя в столицу и устроился на работу в школу. После занятий потерпевшая рассказала родителям, что мужчина посадил её на колени и гладил. Полиция начала проверку.
Ранее сообщалось, что в Якутии спустя 20 лет раскрыли жестокие изнасилования и убийства подростков. Дело в отношении 50-летнего обвиняемого направлено в суд.