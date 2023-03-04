В Москве педагога по шахматам задержали по подозрению в растлении девятилетней ученицы

В Москве преподавателя по шахматам задержали по подозрению в растлении девятилетней ученицы, мужчине грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом пишет Mash.

По данным издания, 61-летний педагог переехал из Симферополя в столицу и устроился на работу в школу. После занятий потерпевшая рассказала родителям, что мужчина посадил её на колени и гладил. Полиция начала проверку.