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4 марта, 13:49

В Москве педагога по шахматам задержали по подозрению в растлении девятилетней ученицы

<p>Подозреваемый в домогательствах в отношении несовершеннолетней педагог по шахматам из Москвы. Фото © t.me / <a href="https://t.me/breakingmash/42254" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Подозреваемый в домогательствах в отношении несовершеннолетней педагог по шахматам из Москвы. Фото © t.me / Mash

В Москве преподавателя по шахматам задержали по подозрению в растлении девятилетней ученицы, мужчине грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом пишет Mash.

По данным издания, 61-летний педагог переехал из Симферополя в столицу и устроился на работу в школу. После занятий потерпевшая рассказала родителям, что мужчина посадил её на колени и гладил. Полиция начала проверку.

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Татьяна Миссуми
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