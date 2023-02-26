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26 февраля, 14:36

Появилось видео нападения ревнивого москвича на тренера жены по боксу

Москвич избил тренера фитнес-клуба "Облака" из-за подозрений в домогательствах к жене

В столичном фитнес-клубе "Облака" ревнивый мужчина напал на тренера по боксу за то, что тот якобы приставал к его супруге. Разборка попала на камеры видеонаблюдения.

Мужчина приревновал жену к тренеру по боксу и пришёл на разборки в фитнес-клуб. Видео © t.me / Mash

По данным Mash, администраторы спортзала попросили 46-летнего инструктора Дмитрия Джумачука спуститься к ресепшену по просьбе "клиента". На первом этаже выяснилось, что тренера ждёт не новый посетитель, а недружелюбно настроенный муж одной из клиенток.

Посетитель стал наезжать на боксёра за то, что тот "трогал его жену", а потом сорвался и ударил спортсмена по лицу. Разнять оппонентов попытался гость клуба. Судя по видео, тренер отделался лёгкими травмами. Дмитрий заявил, что "никакую жену не трогал", и написал на разъярённого мужчину заявление в полицию.

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Обложка ©

t.me / Mash

Ирина Фальке
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